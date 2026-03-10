Чим він відомий та де сьогодні знаходиться його могила, розповів український історик і глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube.

Де розташована могила Данила Скоропадського?

За словами Алфьорова, могилу гетьманича можна знайти на кладовищі Гемпстед у Лондоні. Саме там похований Данило Скоропадський – один із лідерів гетьманського руху після Другої світової війни, який намагався об'єднати українців у вигнанні незалежно від конфесії чи політичних поглядів.

Могила Данила Скоропадського / Фото Олександра Алфьорова

Данило Скоропадський народився 13 лютого 1904 року. Історик зауважив, що коли його батько очолив Українську державу у 1918 році, гетьманичу було 14 років, тож він добре пам'ятав період української незалежності.

У повоєнні роки Данило активно працював у еміграції та просував ідею об'єднання українців.

Він намагався об'єднати всі гілки, незалежно від того, чи це православні, чи греко-католики, або ж належні до різних партійних історій,

– розповів Алфьоров.

Про це зокрема говорить гасло гетьманича: "Будую Україну для всіх та з усіма". Відомо, що Данило Скоропадський загинув у Лондоні 23 лютого 1957 року. За словами історика, його вбили російські агенти.

"Цим почалася мережа політичних вбивств визначних діячів української еміграції, які намагалися об'єднати українців за продовження боротьби за незалежність", – зазначає Алфьоров.

Данило Скоропадський / Архівне фото

Зауважимо, що на надгробку Данила Скоропадського викарбувано титул "принц", у той час як в українському варіанті використовується позначення "гетьманич".

Що відомо про родину Данила Скоропадського?

Як повідомляється в газеті "День", Данило Скоропадський був четвертою дитиною в родині. Його батьки належали до найвищих аристократичних кіл Російської імперії.

Його мати була фрейліною імператриці та донькою високопоставленого чиновника Петра Дурново, а батько був кавалергардом, флігель-ад'ютантом імператора і генералом російської армії, учасником Російсько-японської та Першої світової воєн.

Водночас по батьківській лінії Данило походив зі старовинного українського козацького роду Скоропадських, історія якого сягає XVII століття. Один із перших відомих представників роду був Федір Скоропадський, який відзначився у битві під Жовтими Водами 1648 року.

Гетьман Павло Скоропадський з родиною / Архівне фото

Павло Скоропадський у листі до сина у 1925 році наголошував, що їхні предки були простими козаками, які здобули шляхетський статус завдяки службі, відвазі та військовому хисту. Серед найвідоміших представників роду був і гетьман Лівобережної України Іван Скоропадський.

Протягом трьох століть родина Скоропадських дала Україні чимало військових, державних і громадських діячів та була пов'язана шлюбами з багатьма відомими козацько-шляхетськими родами. Саме тому Данило отримав своє хресне ім'я на честь гетьмана Данила Апостола.

