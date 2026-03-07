Український історик і глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube пояснив, ким насправді вважалися ці герої.

Що означало слово "руський" у давнину?

За словами історика, у давніх джерелах богатирів справді називають руськими, однак це не варто сприймати як вказівку на сучасну національність. Алфьоров наголошує, що ключовим є мовне значення цього слова.

Слово "руський" – це прикметник. Це самостійна частина мови, яка виражає ознаку і відповідає на питання "який", "чий", тобто, руський князь, руський митрополит,

– пояснив він.

Тобто йдеться не про національність у сучасному розумінні, а про приналежність до держави або території Русі. Історик зазначає, що прикметник "руський" могли застосовувати до людей різного походження, якщо вони жили або служили на землях Русі.

Отже, слово "руський" описувало не етнічність, а статус або місце служіння.

Чи були богатирі українцями?

Як зазначає історик, у випадку з відомими богатирями ситуація має дещо інший вимір.

Якщо це Добриня Никитич, Ілля Муромець та Олекса Попович, які були русинами, тобто походили конкретно, належали до Русі, то їхня ідентичність була русинська,

– пояснив Алфьоров.

Він наголошує, що поняття "русини" має чітке історичне значення.

"Русинами називали кого? Хто себе назвав русинами? Українці. В деяких регіонах до 18, а в деяких регіонах до 20 століття включно", – зазначив історик.

"Три богатирі" / Картина Віктора Васнецова

Саме цей етнонім існував задовго до поширення сучасної назви "українці". З огляду на історичну ідентичність легендарних богатирів, Алфьоров підсумував, що Ілля Муромець, Добриня Никитич і Олекса Попович були богатирями Русі, тобто руськими богатирями.

Водночас за своєю ідентичністю вони належали до русинів, тому сьогодні їх цілком можна вважати українськими богатирями.

Хто з легендарних богатирів похований в Україні?

Як розповів Олександр Алфьоров в інтерв'ю програмі "Історична Свобода", мощі Іллі Муромця сьогодні зберігаються в печерах Києво-Печерської лаври.

Крім того, у 1988 році вчені досліджували мощі святого і виявили на його кістках ознаки важкої хвороби опорно-рухового апарату. У билинах також згадується, що Ілля довгий час не міг ходити через недугу, яку сьогодні можна було б описати як тяжку форму остеохондрозу.

"Ілля Муромець" / Картина Віктора Васнецова

Після відкриття поховання з'ясувалося, що богатир мав близько 180 сантиметрів зросту. За сучасними мірками це не надто багато, однак для середньовіччя такий зріст вважався значним.

Алфьоров також звертає увагу на походження героя. За його словами, Ілля був родом не з російського Мурома, а з давнього міста Моровійськ, яке розташовувалося між Києвом і Черніговом. Саме тому в билинах він виступає героєм Київщини та Чернігівщини і міг дістатися до Києва всього за один день.

