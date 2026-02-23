Цього разу про цікавий факт розповів голова Інституту націоеальної пам'яті Олександр Алфьоров у відео на YouTube. Він пояснив, якої національності булли київські князі.

Якої національності були князі Київської Русі?

Історик пояснив, що їхня ідентичність формувалась інакше. Вона грунтувалась не на національній приналежності, а визначалась династичним вибором. Тому він вважає, що не варто підходити до тих часів із намаганням втиснути їх у сучасні рамки.

Яку національність мали князі Київської Русі: дивіться відео

Алфьоров наводить приклад: він розповів про генеалогічне дерево короля Данила Галицького, яке охлплює німецьких, візантійських, англійських та шведських королів. За його словами, це означає, що ми не мжемо зарахувати його до жодної із цих національностей.

Отже, друзі, насправді не національність, а свідомий вибір того, яким династом ти є. У династів нема національності, у них є ідентифікація. Це наші українські середньовічні князі,

– наголосив історик.

Серед українських князів багато цікавих постатей, проте особливої уваги заслуговує те, як вони отримували свої "прізвища". Наприклад Ярослава назвали "Мудрим" не просто так, пише Вікіпедія. Ярослав Мудрий, ймовірно, отримав таке означення через свою діяльність.

Саме під час його правління культура та освіта набули небаченого на той момент розквіту. Зокрема, він заснував першу школу при Софійському соборі, створив велику бібліотеку в Києві та сприяв поширенню грамотності. За його ініціативи почався переклад багатьох книг, вони переписувались, було укладено літописний звід.

