Про це у своєму відео на YouTube розповідає голова Українського інституту національної пам’яті та історик Олександр Алфьоров.

Дивіться також Жінка, що зводила з розуму письменників та лікувалась від німфоманії: ким була Рая Троянкер

Як міг виглядати український герб?

Алфьоров розповів, що звичний для нас вигляд українського герба походить від срібника Володимира Великого IV типу. Історик додав, що до наших днів дійшли десятки різновидів княжого знака.

На сьогодні відомо близько чотирьох десятків його варіацій на різних типах срібників. Саме один із таких варіантів і став основою сучасного тризуба.

Втім, усе могло бути інакше. Алфьоров зауважив, що якби археологи ніколи не знайшли срібники князя, уявлення про його знак формувалося б на підставі цегли з Десятинної церкви, яку побудував Володимир Великий.

Цегла з тризубом Володимира Великого / Фото "Історичної правди"

На одній із цеглин храму зберігся варіант княжого знака, який відрізняється від звичного нам тризуба. Ймовірно, він з'явився ще до того, як Володимир Великий почав карбувати власну монету.

Так, саме знак з цеглини Десятинної церкви міг би стати гербом України, якби не було срібників.

Що символізує тризуб?

Як повідомляє Український інститут національної пам'яті, тризуб є одним із найдавніших українських символів. Найстаріше його зображення, віднайдене археологами, датується Х століттям. Дослідники припускають, що спершу це міг бути магічний родовий знак або оберіг.

Існує до сорока різних тлумачень його змісту: від тризубця чи підсвічника-трикірія до образів сокола, якоря, житнього колоса, лука зі стрілою або символу триєдиної жертви в ім'я перемоги життя над смертю. Також є гіпотеза, що знак уособлює триєдність світу та поєднує елементи давніх культів сонця і якоря.

Герб України / Фото Wikipedia

У часи Київської Русі тризуб був родовим знаком Рюриковичів. Його численні зображення збереглися на монетах, а також на печатках, посуді, надгробках, цеглі, перснях-печатках, гривнах, зброї, спорядженні та товарних пломбах.

Як символ власності та влади він передавався із покоління в покоління, видозмінюючись, щоб кожен представник роду мав власну емблему.

Як називали тризуб в часи Київської Русі?