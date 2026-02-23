На этот раз об интересном факте рассказал глава Института нациоеальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube. Он объяснил, какой национальности были киевские князья.

Какой национальности были князья Киевской Руси?

Историк объяснил, что их идентичность формировалась иначе. Она основывалась не на национальной принадлежности, а определялась династическим выбором. Поэтому он считает, что не стоит подходить к тем временам с попыткой втиснуть их в современные рамки.

Какую национальность имели князья Киевской Руси: смотрите видео

Алферов приводит пример: он рассказал о генеалогическом дереве короля Даниила Галицкого, которое охватывает немецких, византийских, английских и шведских королей. По его словам, это означает, что мы не можем отнести его ни к одной из этих национальностей.

Так что, друзья, на самом деле не национальность, а сознательный выбор того, каким династом ты есть. У династов нет национальности, у них есть идентификация. Это наши украинские средневековые князья,

– подчеркнул историк.

Среди украинских князей много интересных фигур, однако особого внимания заслуживает то, как они получали свои "фамилии". Например Ярослава назвали "Мудрым" не просто так, пишет Википедия. Ярослав Мудрый, вероятно, получил такое определение из-за своей деятельности.

Именно во время его правления культура и образование приобрели невиданный на тот момент расцвет. В частности, он основал первую школу при Софийском соборе, создал большую библиотеку в Киеве и способствовал распространению грамотности. По его инициативе начался перевод многих книг, они переписывались, был составлен летописный свод.

