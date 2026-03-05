Свій перший вірш Леся Українка написала у дев'ятирічному віці, а останній у сорок років. Протягом життя поетеса встигла опублікувати три поетичні збірки: "На крилах пісень", "Думи і мрії" і "Відгуки", розповідає Elle. Нижче ви зможете прочитати 3 гарні вірші письменниці, які не вивчали у школах, а також цікаві факти, які ви могли не знати.

Які вірші Лесі Українки не вивчали у шкільній програмі?

Тиша морська

В час гарячий полудневий

Виглядаю у вiконце:

Ясне небо, ясне море,

Яснi хмарки, ясне сонце.

Певно, се країна свiтла

Та злотистої блакитi,

Певно, тут не чули зроду,

Що бува негода в свiтi!

Тиша в морi… ледве-ледве

Колихає море хвилi;

Не колишуться од вiтру

На човнах вiтрила бiлi.

З тихим плескотом на берег

Рине хвилечка перлиста;

Править хтось малим човенцем,

В`ється стежечка злотиста.

Править хтось малим човенцем,

Стиха весла пiдiймає,

I здається, що з весельця

Щире золото спадає.

Як би я тепер хотiла

У мале човенце сiсти

I далеко на схiд сонця

Золотим шляхом поплисти!

Попливла б я на схiд сонця,

А вiд сходу до заходу,

Тим шляхом, що проложило

Ясне сонце через воду.

Не страшнi для мене вiтри,

Нi пiдводнії камiння, –

Я про них би й не згадала

В краю вiчного промiння.

Хто вам сказав, що я слабка

Хто вам сказав, що я слабка,

що я корюся долі?

Хіба тремтить моя рука

чи пісня й думка кволі?

Ви чули, раз я завела

жалі та голосіння, –

то ж була буря весняна,

а не сльота осіння.

А восени… Яка журба,

чи хто цвіте, чи в'яне,

тоді й плакучая верба

злото-багряна стане.

Коли ж суворая зима

покриє барви й квіти –

на гробі їх вона сама

розсипле самоцвіти.

Сафо

Над хвилями моря, на скелі,

Хороша дівчина сидить,

В лавровім вінку вона сяє,

Співецькую ліру держить.

До пісні своєї сумної

На лірі вона приграє.

І з піснею тою у серці

Велика їй туга встає.

В тій пісні згадала і славу

Величну свою, красний світ,

Лукавих людей, і кохання,

І зраду, печаль своїх літ,

Надії і розпач… Дівчина

Зірвала лавровий вінець

І в хвилях шумливого моря

Знайшла своїй пісні кінець.

Леся Українка / фото Dovidka.biz.ua

Що цікавого ви могли не знати про Лесю Українку?

Читати вона навчилася вже у 4 роки, у 5 почала писати драматичні твори, а у 9 років написала свій перший вірш "Надія".

У 10 років лікарі діагностували їй туберкульоз кісток. Через це їй доводилося місяцями лежати в гіпсі, а частину кісток на руці видалили.

Леся дуже талановито грала на фортепіано й навіть імпровізувала, але через хворобу змушена була відмовитися від музичної кар'єри.

Письменниця самостійно вивчила понад 10 мов, серед яких французька, німецька, англійська, італійська, польська, болгарська, латина та грецька, розповідає Dovidka.biz.ua.

Вже в 12 років вона перекладала різні твори.

Справжнє ім'я письменниці – Лариса Косач, а псевдонім "Леся Українка" вона взяла у 13 років, наслідуючи свого дядька Михайло Драгоманов.

Поетеса доглядала смертельно хворого коханого – Сергій Мержинський. Він помер у неї на руках, і ці переживання стали основою поеми "Одержима".

У 36 років Леся Українка вийшла заміж за музикознавця Климент Квітка, який був на 9 років молодший за неї.

Свій знаменитий твір Лісова пісня вона створила всього за 12 днів.

Леся Українка добре малювала й навіть вважається однією з перших жінок-мариністок в українському мистецтві.

Через свої ідеї письменниця перебувала під наглядом влади, а деякі її твори забороняли, тому їх друкували за кордоном.

Вона ввела у вжиток слова "напровесні" та "промінь".

