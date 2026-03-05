Свое первое стихотворение Леся Украинка написала в девятилетнем возрасте, а последний в сорок лет. В течение жизни поэтесса успела опубликовать три поэтических сборника: "На крыльях песен", "Думы и мечты" и "Отзывы", рассказывает Elle. Ниже вы сможете прочитать 3 хорошие стихи писательницы, которые не изучали в школах, а также интересные факты, которые вы могли не знать.
Какие стихи Леси Украинки не изучали в школьной программе?
Тишина морская
В час горячий полуденный
Выглядываю в окошко:
Ясное небо, ясное море,
Ясные облака, ясное солнце.
Наверное,, это страна света
И золотистой голубизны,
Наверняка, здесь не слышали никогда,
Что бывает непогода в мире!
Тишина в море... еле-еле
Колышет море волны;
Не колышутся от ветра
На лодках паруса белые.
С тихим плеском на берег
Рвется волна жемчужная;
И кто-то управляет маленькой лодочкой,
Вьется тропинка злотистая.
Кто-то управляет маленькой лодочкой,
Тихо весла поднимает,
И кажется, что с весел
Искреннее золото спадает.
Как бы я теперь хотела
В маленькую лодочку сесть
И далеко на восход солнца
Золотым путем уплыть!
Поплыла бы я на восход солнца,
А от востока до заката,
По тому пути, что проложило
Ясное солнце через воду.
Не страшны для меня ветры,
Ни подводные камни, –
Я о них бы и не вспомнила
В краю вечного сияния.
, Кто вам сказал, что я слаба?
, Кто вам сказал, что я слаба?,
что я подчиняюсь судьбе?
Разве дрожит моя рука
или песня и мысль слабы?
Вы слышали, раз я заговорила
и плакать и причитать, –
это была весенняя буря,
а не осенняя слякоть.
А осенью... Какая печаль,
кто цветет, или увядает,
тогда и плакучая ива
злото-багряная станет.
Когда же суровая зима
покроет краски и цветы –
на могиле их она сама
рассыплет самоцветы.
Сафо
Над волнами моря, на скале,
Хорошая девушка сидит,
В лавровом венке она сияет,
Певческую лиру держит.
К песне своей печальной
На лире она приигрывает.
И с песней той в сердце
Большая ей тоска встает.
В той песне вспомнила и славу
Величественную свою, прекрасный мир,
Лукавых людей, и любовь,
И предательство, печаль своих лет,
Надежды и отчаяние... Девушка
Сорвала лавровый венец
И в волнах шумного моря
Нашла своей песне конец.
Леся Украинка / фото Dovidka.biz.ua
Что интересного вы могли не знать о Лесе Украинке?
- Читать она научилась уже в 4 года, в 5 начала писать драматические произведения, а в 9 лет написала свое первое стихотворение "Надежда".
- В 10 лет врачи диагностировали ей туберкулез костей. Поэтому ей приходилось месяцами лежать в гипсе, а часть костей на руке удалили.
- Леся очень талантливо играла на фортепиано и даже импровизировала, но из-за болезни вынуждена была отказаться от музыкальной карьеры.
- Писательница самостоятельно изучила более 10 языков, среди которых французский, немецкий, английский, итальянский, польский, болгарский, латынь и греческий, рассказывает Dovidka.biz.ua.
- Уже в 12 лет она переводила различные произведения.
- Настоящее имя писательницы – Лариса Косач, а псевдоним "Леся Украинка" она взяла в 13 лет, подражая своему дяде Михаил Драгоманов.
- Поэтесса ухаживала за смертельно больным возлюбленным – Сергей Мержинский. Он умер у нее на руках, и эти переживания стали основой поэмы "Одержимая".
- В 36 лет Леся Украинка вышла замуж за музыковеда Климент Квитка, который был на 9 лет моложе ее.
- Свое знаменитое произведение Лесная песня она создала всего за 12 дней.
- Леся Украинка хорошо рисовала и даже считается одной из первых женщин-маринисток в украинском искусстве.
- Из-за своих идей писательница находилась под наблюдением властей, а некоторые ее произведения запрещали, поэтому их печатали за рубежом.
- Она ввела в употребление слова "весной" и "луч".
