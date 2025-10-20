Украинский поэт, писатель и художник Тарас Шевченко любил пить кофе по-венски. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир ТРК "Первый западный".
Смотрите также Бриллианты, сапфиры и не только: какие украшения похитили из Лувра и как они выглядят
Что известно о предпочтениях Шевченко?
Тарас Шевченко известный украинский поэт, писатель, художник и общественный деятель. Его биография очень интересная, однако по-настоящему незаурядная. Он был крепостным, однако после выкупа стал настоящим аристократом.
Шевченко был незаурядной личностью / Фото Википедии
Среди напитков он предпочитал кофе со сливками, то есть "по-венски". Он начал его употреблять во время учебы в Академии художеств, чтобы поддерживать тонус.
Кроме этого, указывают, что он любил пить чай с ромом. Его он особенно ценил во время ссылки, а употреблять этот напиток продолжал до конца жизни.
Кого любил Шевченко?
Одна из наименее известных страниц биографии Шевченко – его чувства к польке Ядвиге Гусиковской. Они познакомились в польском городе Вильно, когда поэт еще находился в крепостном праве. Ядвига, которая была ярой патриоткой. Именно она вдохновила Шевченко выучить польский язык.
Некоторые литературоведы говорят, что Шевченко даже мог остаться с ней, но их взгляды на борьбу за свободу разошлись, ведь Кобзарь не хотел становиться участником польской революции, говорится в видео пользователя @litera.zno.
Каким был Тарас Шевченко?
- Тарас Шевченко был против любых ограничений – как и в собственной жизни, так и в творчестве. Он не боялся экспериментов и творил то, что многие люди и в наше время считают "слишком откровенным".
- Однако Тарас Григорьевич как художник обожал изображать всю красоту человеческого тела, поэтому среди его произведений можно найти немало обнаженных натур – как мужских, так и женских.
- И, конечно, нельзя не вспомнить автопортрет Шевченко, который в Российской империи и в СССР был под цензурой, ведь такой Шевченко полностью выходил за рамки "бедного крепостного, который всю жизнь страдал". И речь идет об обнаженном автопортрете художника, который вполне можно назвать первым "нюдсом" в Украине.