Некоторые факты о Тарасе Шевченко действительно могут удивить. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок.

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Что мы не знаем о Шевченко

Биографию Тараса Шевченко мы узнаем чуть ли не в 1 классе, однако некоторые факты проходят мимо нас, ведь кажутся незначительными, хотя на самом деле довольно интересными. Например, писатель имел 164 сантиметра роста.

Кроме этого, он знал французский, польский и латынь. Также писатель просто обожал чай с ромом.

Кроме уже известных талантов, имел еще несколько. В частности, он хорошо пел и играл на кобзе-бандуре. Недаром его называют Кобзарем. Также он был большим портретистом и увлекался фотографией.

Среди работ художника есть его рисунок голышом.

Шевченко был неравнодушным к рыбалке и имел хорошее чувство юмора. он часто шутил и разыгрывал друзей.

Интересно, что он так и не женился, хотя влюблялся довольно часто.

Интересные факты о Шевченко: смотрите видео