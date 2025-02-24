Деякі факти про Тараса Шевченка дійсно можуть здивувати. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в ТікТок.

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Що ми не знаємо про Шевченка

Біографію Тараса Шевченка ми дізнаємось мало не в 1 класі, однак деякі факти проходять повз нас, адже здаються незначними, хоча насправді є доволі цікавими. Наприклад, письменник мав 164 сантиметри зросту.

Крім цього, він знав французьку, польську та латину. Також письменник просто обожнював чай із ромом.

Крім вже відомих талантів, мав ще декілька. Зокрема, він гарно співав та грав на кобзі-бандурі. Недарма його називають Кобзарем. Також він був неабияким портретистом та захоплювався фотографією.

Серед робіт художника є його малюнок голяка.

Шевченко був небайдужим до риболовлі та мав гарне почуття гумору. він часто жартував та розігрував друзів.

Цікаво, що він так і не одружився, хоча закохувався доволі часто.

Цікаві факти про Шевченка: дивіться відео