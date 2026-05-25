Google має багато цікавих прихованих функцій, про які знають не всі. Сьогодні 24 Канал зібрав добірку секретних анімацій у пошуку, які можна легко запустити прямо зі смартфона і просто "погратися" з екраном.

10 секретних анімацій Google, які можна увімкнути з телефону

Кіт і собака в пошуку

Введіть "кіт" або "собака" – і з'являється інтерактивна лапка. Натискаєте будь-де, і туди прилітає лапа з анімацією та звуками мяу або гав. Створюється ефект, ніби тварина грається з екраном.

Секретні анімації від Google / скриншот



67

Після введення "67" екран починає плавно рухатися вліво і вправо. Через кілька секунд рух зупиняється, ніби інтерфейс заспокоюється.



Зграя пташок

Після введення "зграя пташок" елементи екрану ніби починають хитатися і розлітатися. Потім усе повертається у звичний стан.



Метеорит

Після пошуку "метеорит" екран різко тремтить, ніби стався удар. Створюється ефект падіння космічного об'єкта прямо на сторінку.



Дивні дива

Активується червоний елемент і з'являється ефект тріщини по екрану. Додається гральний кубик, а інтерфейс виглядає ніби зламаний і хаотичний.



Meteor shower

Екран темніє, і починається зорепад. Метеори падають по всьому екрану, створюючи космічний ефект.



Cherry blossom

З'являються рожеві пелюстки, які повільно падають по всьому екрану.



Splatoon

З'являються кольорові плями. Кожен дотик створює нові бризки фарби по екрану.



The Last of Us

На екрані з'являються грибні елементи, які розростаються при натисканні. Чим більше кліків, тим більше вони заповнюють екран.



Minecraft

З'являється рука персонажа, яка "ламає" блоки на екрані. Кожен дотик руйнує елементи інтерфейсу і створює ефект гри.



Ці приховані анімації Google легко повторити самому і вони справді виглядають цікаво. Краще спробувати їх просто зараз, щоб побачити все на власному екрані.