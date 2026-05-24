Як з'явився у світі штрих-код і чому його не одразу почали використовувати після створення, читайте на History.com.

Випадкові лінії на пляжі стали технологією для супермаркетів

Винахідник Норман Вудленд відпочиваючи на пляжі в Маямі-Біч у 1949 році придумав систему ліній різної товщини, які могли б передавати дані за принципом азбуки Морзе. На цю ідею його підштовхнули пальці, які проводили по піску.

Згодом він та Бернард Сільвер взялися до реалізації цього задуму і створили першу версію коду у вигляді концентричних кіл, що називалося так званим "яблучним оком". Того ж року вони подали заявку на патент на "класифікаційний апарат та метод".

Сама ідея була справді революційною, але технології того часу не дозволяли закінчити винахід повноцінно. Річ у тім, що для зчитування коду потрібні були надто дорогі комп'ютери та нове обладнання. Крім того, створені круглі коди виявилися складними для друку, адже завжди виходили розмитими.

Це цікавий приклад технології, винайденої раніше свого часу. Проблема полягала в тому, що для неї потрібні були дві речі. Потрібні були комп'ютери. Але найголовніше – не було простого способу її зчитати,

– каже Джордан Фріт, професор професійної комунікації імені Пірса в Університеті Клемсона та автор книги "Штрих-код".

Втім на початку 1970-х років все змінилося, адже до розробки системи долучилися одна із найбільших транснаціональних корпорацій у сфері інформаційних технологій International Business Machines Corporation.

Тоді команда інженерів створила нову систему – вертикальні смуги коду. Ключову роль у цьому відіграв інженер Джордж Лорер, який переконав компанію відмовитися від круглих символів на користь лінійного коду.

Через це лінії можна було зчитувати під різними кутами, а друкувати виявилося простіше та дешевше.

Чому винахід штрих-коду спричинив скандал?

Після запуску штрих-коду в США вибухнув справжній скандал, адже частина американців боялася, що сканери залишать касирів без роботи, а магазини почнуть приховувати реальні ціни.

У деяких штатах навіть ухвалювали закони, які забороняли прибирати цінники з товарів, якщо в магазині вже використовують сканери. Попри це, до кінця 1980-х штрих-коди використовували вже у більшості американських супермаркетів.

Згодом технологія вийшла далеко за межі торгівлі: її почали застосовувати в медицині, логістиці, промисловості та навіть космічних програмах.

Цікаво, що творці універсального товарного коду (UPC) так і не стали мільярдерами завдяки своєму винаходу. Щоб технологію могли використовувати всі, компанії відмовилися від ексклюзивних прав на систему.

Ще цікавіше те, що сьогодні штрих-коди настільки звичні, що люди помічають їхню відсутність лише за кордоном. Наприклад, британця, який переїхав до Львова, здивувала не сама система сканування, а масштаби українських супермаркетів та вибір продуктів, особливо полиці з хлібом.

Відео з його реакцією на це стало вірусним у соцмережах. Чоловік не міг повірити, що в одному магазині може бути стільки видів випічки та хліба одночасно. Втім для багатьох українців це звична частина щоденних покупок.

Цікаво, що такі моменти часто можуть показувати, наскільки супермаркети та сучасні системи торгівлі змінили культуру споживання. Зараз штрих-код став основою супермаркетів. Завдяки автоматизованому обліку магазини можуть працювати з тисячами товарів одночасно та оновлювати асортимент.