Google имеет много интересных скрытых функций, о которых знают не все. Сегодня 24 Канал собрал подборку секретных анимаций в поиске, которые можно легко запустить прямо со смартфона и просто "поиграть" с экраном.
Смотрите также Его нарисовали пальцами на песке и он вызвал скандал: какой технологии боялись американцы
10 секретных анимаций Google, которые можно включить с телефона
Кот и собака в поиске
Введите "кот" или "собака" – и появляется интерактивная лапка. Нажимаете в любом месте, и туда прилетает лапа с анимацией и звуками мяу или гав. Создается эффект, будто животное играет с экраном.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Секретные анимации от Google / скриншот
Секретные анимации от Google / скриншот
67
После ввода "67" экран начинает плавно двигаться влево и вправо. Через несколько секунд движение останавливается, будто интерфейс успокаивается.
Секретные анимации от Google / скриншот
Стая птичек
После ввода "стая птиц" элементы экрана будто начинают шататься и разлетаться. Затем все возвращается в привычное состояние.
Секретные анимации от Google / скриншот
Метеорит
После поиска "метеорит" экран резко дрожит, будто произошел удар. Создается эффект падения космического объекта прямо на страницу.
Секретные анимации от Google / скриншот
Странные чудеса
Активируется красный элемент и появляется эффект трещины по экрану. Добавляется игральный кубик, а интерфейс выглядит будто сломанный и хаотичный.
Секретные анимации от Google / скриншот
Meteor shower
Экран темнеет, и начинается звездопад. Метеоры падают по всему экрану, создавая космический эффект.
Секретные анимации от Google / скриншот
Cherry blossom
Появляются розовые лепестки, которые медленно падают по всему экрану.
Секретные анимации от Google / скриншот
Splatoon
Появляются цветные пятна. Каждое прикосновение создает новые брызги краски по экрану.
Секретные анимации от Google / скриншот
The Last of Us
На экране появляются грибные элементы, которые разрастаются при нажатии. Чем больше кликов, тем больше они заполняют экран.
Секретные анимации от Google / скриншот
Minecraft
Появляется рука персонажа, которая "ломает" блоки на экране. Каждое прикосновение разрушает элементы интерфейса и создает эффект игры.
Секретные анимации от Google / скриншот
Эти скрытые анимации Google легко повторить самому и они действительно выглядят интересно. Лучше попробовать их прямо сейчас, чтобы увидеть все на собственном экране.