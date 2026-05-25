У серпні у Львові вдруге відбудеться найбільший літній літературний фестиваль України BestsellerFest. Протягом трьох днів на гостей чекатимуть зустрічі з популярними письменниками, презентації книжок, концерти та великий книжковий ярмарок.

У Львові відбудеться BestsellerFest 2026: які деталі відомі?

Фестиваль проходитиме з 7 по 9 серпня на території !FESTrepublic. Цьогоріч у центрі фестивалю збереться двадцятка українських бестселерів та їхні автори. Серед учасників:

Артем Чех,

Артур Дронь,

Ілларіон Павлюк,

Павло Дерев'янко,

Ірена Карпа,

Максим Кідрук,

Євгенія Кузнєцова,

Анна Безпала,

Павло Белянський,

Віра Агеєва,

Тамара Горіха Зерня,

Дмитро Крапивенко,

Олег Криштопа,

Віра Курико,

Мирослав Лаюк,

Люко Дашвар,

Лєна Лягушонкова,

Радомир Мокрик,

Володимир Станчишин,

Олена Стяжкіна.

Два десятки письменників, які стануть зірками BestsellerFest 2026, обрала незалежна експертна рада, сформована партнером медіа "Читомо".

Основним критерієм при відборі були книги, які стали подіями. Саме ці тексти протягом року обговорювали не лише у професійному середовищі та серед українських читачів – вони були і є у топах продажів та досягли комерційного успіху. А BestsellerFest збере найпопулярніших українських авторів в одному місці та в один час. Це буде справжнє свято для тих, хто обожнює українську літературу й тих, хто її творить саме сьогодні,

– ділиться засновниця BestsellerFest, поетка, видавчиня і громадська діячка Мар'яна Савка.

Автори яких книг будуть на BestsellerFest 2026 / фото надані для 24 Каналу

У програмі фестивалю: публічні розмови, презентації нових книжок, автограф-сесії та зустрічі з книжковими блогерами. Також працюватиме книжковий ярмарок за участю понад 50 видавництв. Окрім літературної частини, на гостей чекають вечірні концерти просто неба. Хедлайнерами стануть гурти ROKASH, YAGODY та Tember Blanche, а також відомі діджеї. Окрему програму підготують і для шанувальників фентезі.

Яким був BestsellerFest 2025 / фото надані для 24 Каналу

Зокрема, на фестивалі проведуть тематичну вечірку українського фентезі за участю популярних авторів жанру та гурту Rohata Zhaba. Також BestsellerFest традиційно підтримуватиме українських військових. Цього року фестиваль проведе великий збір для бригади Азов у межах кампанії "Східний Бар'єр". Окремою частиною ініціативи стане книжкова підтримка бібліотек України.

Яка ціна квитків та адреса розташування?

Квитки на BestsellerFest 2026 можна придбати онлайн за цим посиланням. Вартість квитків стартує від 350 гривень до 1000 гривень з людини.