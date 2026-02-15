Наприклад, італійка розповіла про кілька слів українською, які не може вимовити, попри те, що живе тут вже тривалий час. Про це мовиться у відео italiykavukraini.

Що не може вимовити італійка?

Жінка на відео розповідає, що є кілька слів, які вона не може вимовити. Вона наголошує, що таких небагато, проте такі досі є. Водночас вона не залишає спроб та не втрачає надії таки вимовити їх.

Італійка не може вимовити українські слова: дивіться відео

Жінка не можемо вимовити слово "шлагбаум" та привітання українців на Великдень. У неї постійно плутаються літери та виходить зовсім інше, а не те, що вона намагається сказати.

Цікаво, що у коментарях відзначили, що слово "шлагбаум" – не українське, а має іншомовне походження, тому його можна замінити словом застава чи вигадати інший синонім.

Спроби вимовити ці слова смішать саму жінку, тож не дивно, що відео стало популярним та зібрало тисячі вподобань та ще більше переглядів.

Яке українське слово ставить у глухий кут перекладачів?

В українській мові є слова, які практично не піддаються дослівному перекладу іншими мовами. Одне з таких – дієслово "взорувати" та його пасивний стан "взоруватися", пише OBOZ.UA.

Воно означає брати щось за приклад, наслідувати або орієнтуватися на когось чи щось. Щодо перекладу, то в інших мовах його значення зазвичай доводиться передавати цілими конструкціями.

