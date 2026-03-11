На платформі тредс ми натрапили на пост Віталія Гордієнка. Він звернув увагу на одну цікаву деталь у фільмі "Оппенгеймер", яка сподобається всім українцям. Що ж це за момент, читайте у нашій статті.

Яка є цікава деталь у фільмі "Оппенгеймер"?

Спочатку коротко нагадаємо сюжет: фільм розповідає драматичну історію життя Джуліуса Роберта Оппенгеймера – видатного американського фізика-теоретика, який очолив Манхеттенський проєкт і створив першу атомну бомбу, розповідає IMDb.

У центрі сюжету його наукові досягнення, моральні дилеми та участь у розробці зброї, яка завершила Другу світову війну. Показано, як після тріумфу над нацистами Оппенгеймер опинився втягнутим у політичні інтриги та слухання Комісії з атомної енергії США через підозри у зв'язках із комуністами, що остаточно підірвало його репутацію.

Циркулем обводять коло навколо Москви – умовна зона ураження атомної бомби / скріншот з фільму "Оппенгеймер"

Приблизно на середині фільму є сцена, де показують карту світу або території та схеми ядерного ураження. Там на мапі циркулем обводять коло навколо Москви – це умовна зона ураження атомної бомби, щоб показати масштаб руйнувань, які могла б завдати ядерна зброя.

Багато українців, які звернули увагу на цю деталь, були неабияк здивовані. Така несподівана "відсилка" на масштаб руйнувань навколо Москви позабавила глядачів.



Реакція глядачів на цей момент / скріншот з платформи тредс

