Історії Ромео і Джульєтти чи Джека і Роуз із "Титаніка" давно стали символами трагічного кохання. Але існує ще одна, менш відома, проте не менш драматична історія закоханих. Саме її ірландський художник Фредерік Вільям Бертон зумів передати у своїй картині, показавши всю ніжність і біль приреченої пари, розповідається у BBC.

Яка історія кохання є трагічнішою, ніж той же роман "Ромео та Джульєтта"?

Акварель "Гіллеліль і Гільдебранд: зустріч на сходах вежі", створена ірландським художником Фредеріком Вільямом Бертоном у 1864 році, останнім часом знову привернула увагу інтернету.

Сюжет картини походить із середньовічної данської балади, перекладеної другом художника Вітлі Стоуксом у 1855 році. За легендою, принцеса Гіллеліль закохалася у свого особистого охоронця – принца Енгельланду Гільдебранда. Її батько не схвалив цих стосунків і наказав сімом братам дівчини вбити юнака.



Фредерік Вільям Бертон / фото Вікіпедії

Бертон вирішив зобразити не саму трагедію, а момент перед нею – останню зустріч закоханих на сходах вежі, розповідається у National Gallery of Ireland. На полотні Гільдебранд цілує руку коханої, а вона відвертається, стримуючи сльози й передчуваючи трагічну розв'язку. Картина відома своєю надзвичайною деталізацією та емоційною напругою.

Гіллеліль і Гільдебранд: зустріч на сходах вежі / фото BBC

Через крихкість фарб оригінал зберігається у спеціальних умовах у Національній галереї Ірландії, а побачити його можна лише кілька годин на тиждень. Попри те, що картині понад 160 років, вона переживає нову хвилю популярності в соцмережах.

Користувачі активно обговорюють легенду про закоханих, розглядають деталі композиції та називають сцену "однією з найромантичніших у мистецтві". У 2012 році цю роботу навіть визнали найулюбленішою картиною Ірландії за результатами національного опитування.

