Кілька днів тому у Києві за адресою Велика Васильківська, 51 відкрився заклад Namelaka, і ця подія буквально спричинила фурор. Уже з перших днів біля входу почали збиратися величезні черги: люди готові чекати годинами, аби потрапити всередину. У соцмережах активно поширюють фото й відео з натовпами відвідувачів, які стоять під закладом.

Як кияни відреагували на відкриття закладу Namelaka?

Здається, кияни розділилися на дві категорії: одні свідомо готові провести пів дня у черзі заради можливості посидіти в новому естетичному просторі, скуштувати десерти та зробити ефектні фото для інстаграму.

Як виглядає заклад / інстаграм namelaka.kyiv

Інші ж відверто не розуміють такого ажіотажу і не готові витрачати стільки часу заради красивого інтер'єру чи популярної локації для соцмереж. Ось, наприклад, дискусія під постом agnnaeva.

Думка українців про заклад / скріншот з платформи тредс

Ті, хто не розуміють, навіщо стояти пів дня в черзі заради атмосфери, сервісу та гарних фото, нерідко вступають у невеликі суперечки з тими, хто готовий чекати. Для одних це цілком нормальна практика – витратити кілька годин заради можливості потрапити у популярний заклад, спробувати страви та відчути атмосферу. Інші ж переконані, що жоден десерт чи інтер'єр не варті такого довгого очікування.

Думка українців про заклад / скріншот з платформи тредс

Чимало обговорень викликав і дизайн закладу. Річ у тім, що новий інтер'єр та оформлення вивіски розмістили у старій будівлі, і виглядає це досить контрастно. Дехто вважає, що такий стиль надто виділяється та погано вписується в зовнішній вигляд історичної споруди.

Саме через це в мережі з'явилася хвиля критики. Частина користувачів зазначає, що проблему можна було б вирішити правильнішою стилізацією фасаду, аби новий заклад гармонійніше поєднувався з архітектурою будівлі. Наприклад, під постом mihaylovskaya_bakery користувачі почали активно ділитися прикладами того, як інші заклади органічно вписують сучасний дизайн у старі будівлі.

Як можна було б стилізувати заклад / скріншот з платформи тредс

Звісно, не обійшлося і без мемів. У мережі з будь-якої гучної новини швидко з'являються добірки жартів та смішних картинок – і ця ситуація не стала винятком. Тож поряд із чималою хвилею хейту щодо закладу в інтернеті почали активно поширюватися й дотепні жарти.

Меми про заклад Namelaka /скріншот з платформи тредс

Меми про заклад Namelaka /скріншот з платформи тредс

Меми про заклад Namelaka /скріншот з платформи тредс

