Несколько дней назад в Киеве по адресу Большая Васильковская, 51 открылось заведение Namelaka, и это событие буквально произвело фурор. Уже с первых дней у входа начали собираться огромные очереди: люди готовы ждать часами, чтобы попасть внутрь. В соцсетях активно распространяют фото и видео с толпами посетителей, которые стоят под заведением.

Как киевляне отреагировали на открытие заведения Namelaka?

Кажется, киевляне разделились на две категории: одни сознательно готовы провести полдня в очереди ради возможности посидеть в новом эстетическом пространстве, попробовать десерты и сделать эффектные фото для инстаграма.

Другие же откровенно не понимают такого ажиотажа и не готовы тратить столько времени ради красивого интерьера или популярной локации для соцсетей. Вот, например, дискуссия под постом agnnaeva.

Те, кто не понимают, зачем стоять полдня в очереди ради атмосферы, сервиса и хороших фото, нередко вступают в небольшие споры с теми, кто готов ждать. Для одних это вполне нормальная практика – потратить несколько часов ради возможности попасть в популярное заведение, попробовать блюда и почувствовать атмосферу. Другие же убеждены, что ни один десерт или интерьер не стоят такого долгого ожидания.

Немало обсуждений вызвал и дизайн заведения. Дело в том, что новый интерьер и оформление вывески разместили в старом здании, и выглядит это довольно контрастно. Некоторые считают, что такой стиль слишком выделяется и плохо вписывается во внешний вид исторического здания.

Именно поэтому в сети появилась волна критики. Часть пользователей отмечает, что проблему можно было бы решить правильной стилизацией фасада, чтобы новое заведение гармонично сочеталось с архитектурой здания. Например, под постом mihaylovskaya_bakery пользователи начали активно делиться примерами того, как другие заведения органично вписывают современный дизайн в старые здания.

Конечно, не обошлось и без мемов мемов. В сети с любой громкой новости быстро появляются подборки шуток и смешных картинок – и эта ситуация не стала исключением. Поэтому наряду с немалой волной хейта по заведению в интернете начали активно распространяться и остроумные шутки.

