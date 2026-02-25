Об этом рассказывает Barista Magazine Online.

Как температура кофе влияет на вкус?

Очень высокие температуры создают эффект онемения, из-за чего становится сложнее распознать тонкие вкусы.

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе отмечают, что большинство людей получают наибольшее удовольствие от черного кофе при температуре 58 – 66 градусов, ведь именно в этом диапазоне сочетаются комфорт и выразительность вкуса.

Это объясняется тем, что химический состав кофе значительно меняется в зависимости от степени нагрева. При 60 – 70 градусов напиток кажется более жареным и насыщенным, ведь ароматические соединения активно испаряются, создавая яркий аромат.

Кофе

Температура кофе значительно влияет на его вкус / Фото Unsplash

В то же время чрезмерная температура может скрывать вкусовую глубину. Когда температура снижается до 50 – 60 градусов, отчетливо проявляется сладость и становятся заметными вкусы характерные для определенного сорта кофе.

В то же время при температуре 31 – 37 градусов кофе демонстрирует наибольшее количество ощутимых вкусов. Именно тогда лучше всего раскрываются летучие соединения, ответственные за сладкие, фруктовые, цветочные, травянистые и ореховые ноты.

В издании также отмечают, что если кофе замечательный при 70 градусах, но вкус ухудшается при 38 градусах, это может свидетельствовать о недостатках обработки или обжарки.

Однако это не означает, что кофе следует пить только комнатной температуры. Полноценный опыт – это путешествие сквозь все температурные изменения.

Какая температура воды считается оптимальной для заваривания кофе?

По рекомендациям Specialty Coffee Association (SCA), наилучший диапазон температуры для приготовления кофе составляет 90 – 96 градусов. Именно в этих пределах вода достаточно горячая, чтобы извлечь весь спектр желаемых ароматов, но не настолько, чтобы сжечь молотый кофе.

Оптимальная температура в зависимости от способа приготовления:

  • Pour-over: 92 – 94 градуса;
  • Френч-пресс: 90 – 93 градуса;
  • AeroPress: 80 – 96 градусов, температура варьируется в зависимости от рецепта;
  • Cold brew: готовится без нагрева, вкус формируется благодаря длительному настаиванию.
  • Эспрессо: обычно готовится при 90 – 96 градусов под высоким давлением.

Заваривание кофе

Во время заваривания кофе следует учитывать температуру воды / Фото Unsplash

В каких странах производят худший кофе?

  • На мировом рынке кофе качество продукции существенно отличается в зависимости от страны-производителя. Бразилия как крупнейший поставщик кофе в мире обеспечивает огромные объемы благодаря масштабным плантациям, что позволяет удерживать низкую цену, но часто влияет на средний уровень качества массового продукта.

  • Вьетнам занимает второе место в мире по производству и специализируется преимущественно на робусте. Однако в 2018 году страну всколыхнул скандал из-за изготовления фальсифицированного кофе с примесями промышленных отходов.

  • Гондурас, где кофе формирует около 20% экспорта, также известен большими объемами коммерческой арабики. Из-за низких международных цен местные фермеры вынуждены уменьшать расходы, что может сказываться на качестве урожая.