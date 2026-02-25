Об этом рассказывает Barista Magazine Online.

Как температура кофе влияет на вкус?

Очень высокие температуры создают эффект онемения, из-за чего становится сложнее распознать тонкие вкусы.

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе отмечают, что большинство людей получают наибольшее удовольствие от черного кофе при температуре 58 – 66 градусов, ведь именно в этом диапазоне сочетаются комфорт и выразительность вкуса.

Это объясняется тем, что химический состав кофе значительно меняется в зависимости от степени нагрева. При 60 – 70 градусов напиток кажется более жареным и насыщенным, ведь ароматические соединения активно испаряются, создавая яркий аромат.

Температура кофе значительно влияет на его вкус / Фото Unsplash

В то же время чрезмерная температура может скрывать вкусовую глубину. Когда температура снижается до 50 – 60 градусов, отчетливо проявляется сладость и становятся заметными вкусы характерные для определенного сорта кофе.

В то же время при температуре 31 – 37 градусов кофе демонстрирует наибольшее количество ощутимых вкусов. Именно тогда лучше всего раскрываются летучие соединения, ответственные за сладкие, фруктовые, цветочные, травянистые и ореховые ноты.

В издании также отмечают, что если кофе замечательный при 70 градусах, но вкус ухудшается при 38 градусах, это может свидетельствовать о недостатках обработки или обжарки.

Однако это не означает, что кофе следует пить только комнатной температуры. Полноценный опыт – это путешествие сквозь все температурные изменения.

Какая температура воды считается оптимальной для заваривания кофе?

По рекомендациям Specialty Coffee Association (SCA), наилучший диапазон температуры для приготовления кофе составляет 90 – 96 градусов. Именно в этих пределах вода достаточно горячая, чтобы извлечь весь спектр желаемых ароматов, но не настолько, чтобы сжечь молотый кофе.

Оптимальная температура в зависимости от способа приготовления:

Pour-over: 92 – 94 градуса;

92 – 94 градуса; Френч-пресс: 90 – 93 градуса;

90 – 93 градуса; AeroPress: 80 – 96 градусов, температура варьируется в зависимости от рецепта;

80 – 96 градусов, температура варьируется в зависимости от рецепта; Cold brew: готовится без нагрева, вкус формируется благодаря длительному настаиванию.

готовится без нагрева, вкус формируется благодаря длительному настаиванию. Эспрессо: обычно готовится при 90 – 96 градусов под высоким давлением.

Во время заваривания кофе следует учитывать температуру воды / Фото Unsplash

