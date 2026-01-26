Современная кофейная индустрия разделяет зерна на несколько основных сегментов: низкокачественный кофе, коммерческий, премиум и спешалти кофе, пишет NV Food. Эта классификация помогает потребителям лучше ориентироваться в выборе продукта и меняет представление о реальной ценности кофейных зерен.

Спешалти кофе – это самый высокий показатель вкуса, который включает результат кропотливой работы фермеров, обжарщиков и трейдеров. А вот на противоположном конце этого спектра – кофе низкого качества.

Какие есть признаки низкого качества кофе?

Сомнительное качество кофе можно определить даже визуально. Зерна низкого сорта имеют немало дефектов, которые влияют на вкус напитка. К распространенным проблемам входят:

Механические повреждения – треснувшие, поломанные или деформированные зерна, которые обжариваются неравномерно и дают нестабильный вкус.

Неравномерный или неестественный цвет – он свидетельствует о неправильном брожения, плесень или нарушение условий хранения.

Следы насекомых – зерна, повреждены кофейным жуком, теряют аромат и структурную целостность.

Плесень и гниение – следствие ошибок при сушке, что не только портит вкус, но и может быть опасным для здоровья.



Качественный кофе заметить легко / Фото Pexels

Какие страны поставляют кофе худшего качества?

Бразилия

Крупнейший поставщик кофе в мире с огромными площадями плантаций. Низкая цена продукции обусловлена масштабностью производства и использованием дешевой рабочей силы.

Вьетнам

Второй в мире производитель кофе, известный робустой. В 2018 году произошел громкий скандал с фальсифицированным кофе, который изготавливали из промышленных отходов и некачественных зерен.

Гондурас

Кофе в этой стране является ключевым экспортным товаром, который составляет 20% от общего объема экспорта страны. Низкие международные цены на кофе привели к уменьшению доходов фермеров. Гондурас известен как источник коммерческого кофе. Страна до сих пор остается основным источником дешевой арабики.

Немецкие эксперты проверили 21 популярную кофейную смесь, оценив их аромат, вкус и соотношение цены и качества, пишет Polski Obserwator DE. В результате только две марки получили звание безоговорочных лидеров. В результатах тестирования особенно отличились две торговые марки:

Lavazza Espresso Italiano Cremoso получила итоговую оценку "хорошая" (1,8);

получила итоговую оценку "хорошая" (1,8); Segafredo Intermezzo расположилась чуть ниже с результатом "хорошая" (1,9).

Оба кофе получили наилучшую возможную оценку в самой важной категории – внешний вид, аромат и вкус, став единственными участниками теста, кому удалось получить "1,0".

