Когда кофе нагревается, то из эфирных масел и газов образуется густая пенка, пишет "РБК-Украина". Она перекрывает выход воздуха, поэтому жидкость мгновенно поднимается вверх. Кофе чаще всего сбегает при сильном огне.

Что делать, чтобы кофе перестал сбегать?

Кофе перестанет "сбегать", если в турку положить деревянную шпажку, расположив ее поперек горловины. Дерево способно нарушить целостность пенки, поэтому пар начнет выходить постепенно. В результате кофе будет кипеть равномерно и не перельется через край.

Есть еще один проверенный лайфхак. Нужно сразу после появления пенки добавить в турку 1 – 2 чайные ложки холодной воды. Такой температурный контраст хорошо влияет на оседание пенки. Этот метод используют в кофейнях, когда готовят кофе по-турецки.



Сильный огонь во время приготовления кофе – распространенная ошибка. Готовить кофе стоит на минимальном нагреве не отходя от плиты. А вот медленный нагрев помогает контролировать процесс. Если пенка не "сбежит", то напиток будет сохранять приятный аромат.

Кофе стоит варить в турке. Именно в такой специальной посуде пенка имеет больше пространства и не поднимается мгновенно. Также важно не наливать воду до конца, а оставить свободное место в начале сужения горлышка в турке.

Как взбить молоко к кофе?

Чтобы взбить молоко до пышной пенки дома, налейте его в бутылку или банку, плотно закройте и энергично встряхивайте 30 секунд, затем подогрейте в микроволновке для устойчивости пенки, пишет Martha Stewart. Для большего объема можно добавить несколько щепоток сахара перед встряхиванием.

