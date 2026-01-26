Сучасна кавова індустрія поділяє зерна на кілька основних сегментів: низькоякісна кава, комерційна, преміум та спешалті кава, пише NV Food. Ця класифікація допомагає споживачам краще орієнтуватися у виборі продукту та змінює уявлення про реальну цінність кавових зерен.

Читайте також Кава перестане бігти: простий лайфхак, що працює з першого разу

Спешалті кава – це найвищий показник смаку, який включає результат кропіткої роботи фермерів, обсмажчиків та трейдерів. А от на протилежному кінці цього спектра – кава найнижчої якості.

Які є ознаки низької якості кави?

Сумнівну якість кави можна визначити навіть візуально. Зерна низького ґатунку мають чимало дефектів, які впливають на смак напою. До поширених проблем входять:

Механічні пошкодження – тріснуті, поламані чи деформовані зерна, які обсмажуються нерівномірно та дають нестабільний смак.

Нерівномірний чи неприродний колір – він свідчить про неправильне бродіння, плісняву чи порушення умов зберігання.

Сліди комах – зерна, пошкоджені кавовим жуком, втрачають аромат та структурну цілісність.

Пліснява та гниття – наслідок помилок під час сушіння, що не лише псує смак, але й може бути небезпечним для здоров’я.



Якісну каву помітити легко / Фото Pexels

Які країни постачають каву найгіршої якості?

Бразилія

Найбільший постачальник кави у світі з величезними площами плантацій. Низька ціна продукції зумовлена масштабністю виробництва та використанням дешевої робочої сили.

В’єтнам

Другий у світі виробник кави, відомий робустою. У 2018 році стався гучний скандал з фальсифікованою кавою, яку виготовляли з промислових відходів та неякісних зерен.

Гондурас

Кава у цій країні є ключовим експортним товаром, який становить 20% від загального обсягу експорту країни. Низькі міжнародні ціни на каву призвели до зменшення прибутків фермерів. Гондурас відомий як джерело комерційної кави. Країна досі залишається основним джерелом дешевої арабіки.

Німецькі експерти перевірили 21 популярну кавову суміш, оцінивши їхній аромат, смак та співвідношення ціни і якості, пише Polski Obserwator DE. В результаті лише дві марки отримали звання беззаперечних лідерів. У результатах тестування особливо відзначилися дві торгові марки:

Lavazza Espresso Italiano Cremoso здобула підсумкову оцінку "хороша" (1,8);

здобула підсумкову оцінку "хороша" (1,8); Segafredo Intermezzo розташувалася трохи нижче з результатом "хороша" (1,9).

Обидві кави отримали найкращу можливу оцінку в найважливішій категорії – зовнішній вигляд, аромат і смак, ставши єдиними учасниками тесту, кому вдалося отримати "1,0".

Що ще варто прочитати?