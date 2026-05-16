Про те, як приготувати чай методом "корідаші", пише Global Japanese Tea Association.

Чим особливий чай заварений методом "корідаші?

"Корідаші" – це традиційний японський спосіб заварювання чаю на льоду. Його цінують за особливу свіжість і м'який смак.

Річ у тім, що чим холодніша вода використовується для заварювання, тим менше з чайного листя виділяється гіркоти та терпкості. Саме тому холодний чай має природну солодкість, а чай, заварений на льоду, виходить ще ніжнішим.

Як приготувати чай за методом "корідаші"?

Приготувати "корідаші" дуже легко. У чайник потрібно покласти трохи більше листя, ніж зазвичай, а зверху додати кілька кубиків льоду. Важливо використовувати якісну воду, тобто таку ж, яку ви обрали б для звичайного заварювання чаю. Після цього залишається лише дочекатися, поки лід повністю розтане.

Зверніть увагу! Це не швидкий процес. Наприклад, у маленькому чайнику хоухін за температури близько 25°C це може тривати майже дві години.

Звичайно, найкращий результат дає якісний чай. Але є й невеликий бонус: холодне заварювання чудово підходить навіть для старого чаю або того, який вам не надто сподобався. У холодному вигляді смак стає м'якшим, а зайва терпкість приховується.

Як виглядає заварювання чаю методом "корідаші": дивіться відео

Який чай є найкращим для "корідаші"?

Як повідомляє Tin Roof Teas, для заварювання у стилі "корідаші" найчастіше обирають сенчу, гьокуро та чай "І Чжень Бай Хао" ("Срібна голка").

Водночас цікаві результати можна отримати й під час експериментів з іншими сортами чаю, які зазвичай не використовують для цього методу. Саме "корідаші" здатен по-новому розкрити смак навіть добре знайомого напою.

Які добавки можуть покращити смак зеленого чаю?

До зеленого чаю існує чимало незвичних добавок, які можуть змінити його смак. Однією з таких спецій є кардамон, популярний у Шрі-Ланці та Індії, який додає напою насиченого аромату й екзотичних ноток.

Для цього достатньо додати кілька подрібнених стручків або дрібку меленого кардамону. Ще одним цікавим додатком до зеленого чаю є кокосове молоко, кокосова вода або подрібнена м'якоть, які зроблять його більш кремовим і додасть легкої солодкості.

Крім незвичного смаку, кокос містить корисні жири. Також у зелений чай можна додавати дрібку чорного перцю, який надає напою легкої пікантності та може посилити його корисні властивості.