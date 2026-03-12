back button
укррус
Тренды История дня Хватит листать ленту: украинцы показали, как интересно проводят время без телефона
Хватит листать ленту: украинцы показали, как интересно проводят время без телефона

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Украинцы на платформе тредс поделились идеями для отдыха от телефона, включая творчество, прогулки и путешествия по рекам.
  • Популярные занятия включают рисование, чтение бумажных книг, пленочную фотографию, активный отдых, выращивание растений, и общение с семьей.
Хватит скролить телефон: вот идеи, чем можно себя занять
Хватит скролить телефон: вот идеи, чем можно себя занять / Коллаж 24 Канала, фото с платформы тредс

Во время, когда большинство людей проводит часы, листая ленты соцсетей, все больше пользователей задумываются, чем можно заняться без телефонов. В этой статье мы подобрали самые интересные идеи.

На платформе тредс под постом dashakarata украинцы поделились, чем занимаются в свободное время, чтобы хотя бы на некоторое время отложить телефон и отдохнуть от экрана.

Чем заняться в свободное время, чтобы не сидеть в телефоне?

Среди ответов нашлось немало интересных идей: от творчества и прогулок до путешествий по рекам. Вот несколько занятий, которые чаще всего упоминали в комментариях:

  • Творчество и искусство

Некоторые пользователи рассказали, что рисуют акварелью или создают детальные иллюстрации обычной шариковой ручкой. Другие занимаются керамикой, делают коллажи из стикеров и декоративной бумаги или ведут личные дневники и читательские заметки.

Можно заняться рисованием / фото elishas_art_originalМожно заняться рисованием / фото elishas_art_original

  • Чтение и работа с бумагой

Среди популярных вариантов – чтение бумажных книг, ведение планеров и дневников. Некоторые даже упоминал о копировании старых текстов или работу с архивными материалами.

  • Фотография без цифровых технологий

Пользователи также рассказали о пленочной фотографии – от съемки на аналоговые камеры до самостоятельной проявки пленки и оптической печати фотографий.

  • Активный отдых

Многие выбирают простые вещи: прогулки, наблюдение за природой, катание на лодках или гребля по рекам. Некоторые даже организуют путешествия по украинским водным маршрутам.

  • Хобби для терпеливых

Кто-то признался, что проводит часы, собирая сложные модели из мелких деталей по инструкциям на сотни страниц.

Можно собрать Lego / фото korenevgram
Можно собрать Lego / фото korenevgram

  • Уютные домашние занятия

Среди ответов также были выращивание растений, прослушивание виниловых пластинок, обустройство дома или просто спокойное время с домашними любимцами.

  • Время с семьей

Также на платформе Quora многие отмечают простую, но часто забытую вещь – время с семьей. В повседневном ритме люди нередко забывают, что общение с близкими – одна из самых ценных вещей.

Если есть возможность и немного свободного времени, стоит провести его с семьей: устроить совместный ужин, зайти в гости к родственникам или друзьям, прогуляться вместе или просто позвонить тем, с кем давно не общались. Даже несколько часов живого общения без телефонов могут подарить больше эмоций и тепла, чем долгий вечер в ленте соцсетей.

