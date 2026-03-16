Відео прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, яке було опубліковане 15 березня 2026 року, стало шалено обговорюваним, бо раніше іранські державні ЗМІ поширили чутки про його нібито смерть чи поранення, зазначає Reaters. У ролику Нетаньягу отримує чашку кави та жартує з помічником.

Дивіться також Третя світова війна вже почалася? Як ми про це дізнаємося й що кажуть історики

Який напій обрав Нетаньягу?

У ролику прем'єр отримує капучино та жартує з помічником, кажучи, що він "без розуму від кави" та від своїх людей. Ми вже уявляємо, як сьогодні усі підуть замовляти капучино.

Прем'єр Ізраїлю замовляє каву в Єрусалимі: дивіться відео

У коментарях від відео деякі користувачі активно сумніваються у достовірності відео та пишуть, що воно зроблене штучним інтелектом:

Маю серйозні сумніви щодо достовірності цього, відверто кажучи, очевидно штучного відео… Чарівна кишеня, кава в чашці, що ніби кидає виклик гравітації. Гарна спроба,

– пише коментар один з користувачів.

Дивіться також Коли нарада затягнулася: кумедні кадри політиків, яких підловили за дрімотою

Що варто знати про капучино?

Капучино – це ідеальний напій на будь-який час дня, який поєднує еспресо та гаряче молоко з пінкою. Хоча ми вважаємо його італійським, коріння напою сягає Австрії 17 століття: польський дворянин Єжи Францішек Кульчицький, який відкрив першу віденську кав'ярню, додавав у міцну каву молоко та мед, щоб зробити смак м'якшим, а колір схожим на одяг монахів.

Саме звідси, як розповідає Lavazza UK, й походить назва "капучино". Сучасний варіант напою з'явився у 20 столітті після винаходу еспресо-машини італійцем Ачілле Гаджіа, яка дозволила створювати пінне молоко для ідеальної текстури.

Капучино відрізняється від еспресо меншою інтенсивністю та м'якістю завдяки молочній піні, а смак можна варіювати залежно від сорту кави: від ефіопської для солодшого напою до бразильської, гватемальської або костариканської для більш насиченого шоколадно-горіхового смаку.

Як саме Нетаньягу спростив чутки про свою смерть?