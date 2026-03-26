Донька Степана Гіги назвала пісню з його репертуару, яка є найбільш недооціненою. Про це Квітослава сказала в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

До теми Діти Степана Гіги розповіли, як колеги допомогли їм пережити втрату батька

Вона зазначила, що у творчому доробку батька є чимало композицій, які не здобули широкої популярності, однак заслуговують на особливу увагу.

Однією з найбільш недооцінених пісень у репертуарі є "Молитва за Україну". Її мало хто чув, але це дуже глибока й сильна пісня, яка має особливий зміст і емоцію,

– вважають діти Степана Гіги.

Водночас Квітослава додала, що виокремити одну пісню складно, адже для родини всі вони мають особливе значення. Кожна композиція залишила свій слід і досі викликає сильні емоції, особливо коли згадують, як Степан Гіга виконував їх на сцені.

Для контексту! Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року. У нього залишилося двоє дітей – донька Квітослава та син Степан-молодший. Квітослава народилася в першому шлюбі співака, а Степан – у другому, між ними 10 років різниці. Обоє дітей пов'язали своє життя з музикою.

Кому належать авторські права на пісні Степана Гіги?