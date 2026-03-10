На заході збереться понад 50 українських артистів та гуртів різних поколінь. Вони заспівають пісні Степана Гіги у нових сучасних аранжуваннях, пише 24 Канал.

До слова Павло Зібров вперше зізнався, чи дружив з покійним Степаном Гігою

Глядачі матимуть нагоду почути пісні, що вже роками звучать на українських сценах, важливих сімейних подіях, весіллях і концертах. Це хіти "Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат", "Друзі мої" та багато інших.

Кожна пісня лунатиме у новому стилі, з цікавим аранжуванням та енергією, з особливим прочитанням від тих артистів, що будуть виконувати хіти.

Зокрема, в концерті візьмуть участь: Артем Пивоваров, Степан Гіга, Квітослава Гіга, FIINKA, alyona alyona, TVORCHI, Volkanov, "VIP Тернопіль", Віктор Бронюк (ТІК), Вася Байдак, Олена Тополя, Ivan Navi, Оля Цибульська, "Піккардійська терція", Геля Зозуля, KHAYAT, Наталія Бучинська, "Лісапетний батальйон", Михайло Грицкан, Анна Буткевич, Нікіта Кісельов, Spiv Brativ, ENLEO та багато інших.



Концерт пам'яті Степана Гіги / Фото пресслужби

Організатори обіцяють велике музичне шоу, що стане вечором пам'яті, вдячності та єдності поколінь. Квитки можна придбати за посиланням.

Зазначимо, авторські права на пісні Степана Гіги після смерті перейшли до його дітей. Кожен з них може самостійно виконувати ці хіти, – про це вони повідомили на ютуб-каналі ТСН Гламур.

Що відомо про смерть Степана Гіги?

У листопаді минулого року команда Степана Гіги раптово повідомила про те, що найближчі концерти артиста доведеться перенести через хворобу співака. Відомо, що артист переніс термінову операцію.

12 грудня Степан Гіга помер у реанімації у Львові. 14 грудня відбулась церемонія вшанування його пам'яті, а наступного дня в Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла відбувся похорон та загальноміське прощання з маестро.

Діти Степана Гіги повідомили, що причиною смерті виконавця став цукровий діабет та інфекція. Артист боровся з хворобою два з половиною місяці, але не зміг її здолати.