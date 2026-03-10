На мероприятии соберется более 50 украинских артистов и групп разных поколений. Они споют песни Степана Гиги в новых современных аранжировках, пишет 24 Канал.

Зрители будут иметь возможность услышать песни, что уже годами звучат на украинских сценах, важных семейных событиях, свадьбах и концертах. Это хиты "Этот сон", "Яворина", "Золото Карпат", "Друзья мои" и многие другие.

Каждая песня будет звучать в новом стиле, с интересной аранжировкой и энергией, с особым прочтением от тех артистов, что будут выполнять хиты.

В частности, в концерте примут участие: Артем Пивоваров, Степан Гига, Квитослава Гига, FIINKA, alyona alyona, TVORCHI, Volkanov, "VIP Тернополь", Виктор Бронюк (ТИК), Вася Байдак, Елена Тополя, Ivan Navi, Оля Цибульская, "Пиккардийская терция", Геля Зозуля, KHAYAT, Наталья Бучинская, "Лисапетный батальон", Михаил Грицкан, Анна Буткевич, Никита Киселев, Spiv Brativ, ENLEO и многие другие.



Концерт памяти Степана Гиги / Фото пресс-службы

Организаторы обещают большое музыкальное шоу, что станет вечером памяти, благодарности и единства поколений. Билеты можно приобрести по ссылке.

Отметим, авторские права на песни Степана Гиги после смерти перешли к его детям. Каждый из них может самостоятельно исполнять эти хиты, – об этом они сообщили на ютуб-канале ТСН Гламур.

Что известно о смерти Степана Гиги?

В ноябре прошлого года команда Степана Гиги внезапно сообщила о том, что ближайшие концерты артиста придется перенести из-за болезни певца. Известно, что артист перенес срочную операцию.

12 декабря Степан Гига умер в реанимации во Львове. 14 декабря состоялась церемония почтения его памяти, а на следующий день в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла состоялись похороны и общегородское прощание с маэстро.

Дети Степана Гиги сообщили, что причиной смерти исполнителя стал сахарный диабет и инфекция. Артист боролся с болезнью два с половиной месяца, но не смог ее преодолеть.