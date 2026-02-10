Теперь певец впервые высказался об их со Степаном Гигой общении. Об этом он рассказал в комментарии "Утра в Большом Городе".
Павел Зибров прокомментировал слова о том, что они были друзьями со Степаном Гигой.
Мы с ним не дружили,
– подчеркнул артист.
Он добавил, что при жизни около 5 раз виделся с Гигой и не знает, кто на самом деле является его друзьями.
По словам Павла Зиброва, певец в основном работал и находился на Западе Украины и Закарпатье и действовал сам по себе.
До этого в комментарии BLIK.ua. Павел Зибров объяснил, что не пришел на похороны к коллеге, поскольку в тот день должен был принять экзамен у студентов в Киевском национальном университете культуры и искусств. Там он работает заведующим кафедрой.
Что известно о смерти Степана Гиги?
- В конце ноября 2025 года команда певца сообщила, что ему срочно провели операцию в связи с болезнью. Учитывая это ближайшие концерты Степана Гиги отменили.
- Впоследствии источникам 24 Канала стало известно, что артисту ампутировали ногу выше колена, он в тяжелом состоянии. Пиар-менеджер Степана Гиги Ирэна в комментарии нашему изданию эту информацию не подтвердила и не опровергла.
- 12 декабря певец умер в реанимации Первого ТМО Львова.
- Прощание со Степаном Гигой прошло во Львове. 15 декабря его похоронили на Лычаковском кладбище.
- Родные артиста организуют концерт памяти Степана Гиги. Он состоится 28 марта во Дворце Спорта. Павел Зибров не будет выступать на этом событии, поскольку его не пригласили.