Тепер співак вперше висловився про їхнє зі Степаном Гігою спілкування. Про це він розповів у коментарі "Ранку у Великому Місті".

Павло Зібров прокоментував слова про те, що вони були друзями зі Степаном Гігою.

Ми з ним не дружили,
– наголосив артист.

Він додав, що за життя близько 5 разів бачився зі Гігою і не знає, хто насправді є його друзями.

За словами Павла Зіброва, співак здебільшого працював і перебував на Заході України та Закарпатті й діяв сам по собі.

До цього в коментарі BLIK.ua. Павло Зібров пояснив, що не прийшов на похорон до колеги, оскільки в той день мав прийняти іспит в студентів в Київському національному університеті культури й мистецтв. Там він працює завідувачем кафедри.

Що відомо про смерть Степана Гіги?

  • Наприкінці листопада 2025 року команда співака повідомила, що йому терміново провели операцію у зв'язку з хворобою. З огляду на це найближчі концерти Степана Гіги скасували.
  • Згодом джерелам 24 Каналу стало відомо, що артисту ампутували ногу вище коліна, він у важкому стані. Піар-менеджерка Степана Гіги Ірена в коментарі нашому виданню цю інформацію не підтвердила та не спростувала.
  • 12 грудня співак помер у реанімації Першого ТМО Львова.
  • Прощання зі Степаном Гігою пройшло у Львові. 15 грудня його поховали на Личаківському кладовищі.
  • Рідні артиста організовують концерт пам'яті Степана Гіги. Він відбудеться 28 березня в Палаці Спорту. Павло Зібров не буде виступати на цій події, оскільки його не запросили.