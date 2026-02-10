Тепер співак вперше висловився про їхнє зі Степаном Гігою спілкування. Про це він розповів у коментарі "Ранку у Великому Місті".

Павло Зібров прокоментував слова про те, що вони були друзями зі Степаном Гігою.

Ми з ним не дружили,

– наголосив артист.

Він додав, що за життя близько 5 разів бачився зі Гігою і не знає, хто насправді є його друзями.

За словами Павла Зіброва, співак здебільшого працював і перебував на Заході України та Закарпатті й діяв сам по собі.

До цього в коментарі BLIK.ua. Павло Зібров пояснив, що не прийшов на похорон до колеги, оскільки в той день мав прийняти іспит в студентів в Київському національному університеті культури й мистецтв. Там він працює завідувачем кафедри.

Що відомо про смерть Степана Гіги?