Павел Зибров объяснил, что в сети о нем распространяли дезинформацию. Поговаривали, что в дни прощания со Степаном Гигой артист имел концерт в Трускавце, что недалеко от Львова. Однако певец сказал, что это неправда, пишет BLIK.ua.

У меня экзамены были. Я заведующий кафедрой у Михаила Поплавского. У меня 40 студентов, должна принять экзамены. 500 километров до Львова – это если бы рядом, безусловно. Мы пришли бы все в Киеве,

– объяснил Павел Зибров.

Выступит ли Павел Зибров на концерте памяти Степана Гиги?

28 марта состоится большой концерт памяти Степана Гиги во Дворце спорта. Однако имени Павла Зиброва на афише нет. Певец сказал, что не планирует идти на мероприятие как зритель.

Я не могу сам прийти. Там кто-то, возможно, будет бросать яйца. Или снова будет говорить что-то. Не надо нарываться,

– сказал Зибров.

Артист заявил, что в прессе и соцсетях преувеличили его дружбу с Гигой. Но они действительно были знакомы более 40 лет, от периода обучения в Киевской консерватории.

"Там хайпа столько было со мной, с Бобулом, что мы его друзья. Почему-то на западе Украины решили, что мы друзья. А мы просто коллеги. Я Гигу видел 5 – 7 раз, где-то мы пересекались в жизни", – отметил Павел Зибров.

Отметим, в комментарии OBOZ.UA Павел Зибров рассказывал о последней встрече со Степаном Гигой. Это было на День Независимости – коллеги обсуждали возможное сотрудничество.

