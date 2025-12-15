Смерть Степана Гіги – це велика втрата для української музики. Однак його голос та пісні назавжди залишаться у серцях і пам'яті українців, а шлях легендарного батька продовжать його діти. Що відомо про нащадків народного артиста та чим вони займаються – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Степан Гіга вкрай рідко говорив про особисте, а відкритої інформації про це також не так багато. Відомо, що артист був одружений двічі. З першою дружиною він познайомився ще у школі. У пари народилась донька Квітослава, яку Степан в інтерв'ю часто називав Квіткою.

Перша дитина Степана Гіги – донька Квітка

Квітослава народилась 2 травня. З дитинства вона слухала, як батько пише й виконує пісні, тому й сама захотіла виступати на сцені. Степан Гіга в одному з інтерв'ю розповідав, що не був проти співочої кар'єри доньки, але просив її добре подумати, перш ніж ухвалити це рішення.

Я не дуже тішився, коли Квітка після 9 класу сказала, що хоче вчитися у музичному училищі. Я кажу: "Може ти обереш спеціальність, яка зараз потрібніша". А вона стала зі сльозами на очах і каже: "Тобі бабуся не забороняла, а ти мені забороняєш". Я відповів: "Дитино, не забороняю, але ти мусиш знати, що це дуже важкий хліб",

– пригадував артист.

Все-таки дівчина пішла стопами батька. Вона створює пісні, виступала як сольно, так і разом з батьком та молодшим братом. Квітослава Гіга має звання Заслуженої артистки України.



Степан Гіга з сім'єю / Фото з інстаграму Степана Гіги

Квітослава Гіга виховує сина Даніеля, який вже також займається творчістю. Хлопчик виходив на сцену до матері й дідуся з маленького віку, тому не дивно, що він продовжує справу Степана Петровича.

Він ще не вмів говорити, а вже виходив на сцену, танцював. Якось так сталось, що і син, і донька пов'язали свої життя з мистецтвом, музикою. Обоє мають музичні освіти. А Даніель має абсолютний слух, він постійно слухає музику,

– ділився Степан Гіга.

Що відомо про Степана Гігу-молодшого?

З другою дружиною, Галиною, Степан Гіга познайомився у Києві. Вона була бандуристкою, навчалась в університеті культури. У цьому шлюбі народився другий син народного артиста, Степан Гіга-молодший.

Степан з маленького, ми його у колисці брали з собою на концерти. Потім трошки підріс, він міг під колонками заснути, коли вже був змучений. Так само і Квітослава з маленької. Якби Бог не дав той талант, який вони мають, то, можливо, життя б склалося інакше. Але мені не соромно за них,

– казав Степан Гіга-старший.

Степан Гіга – старший і молодший / Фото з інстаграму Степана Гіги

Степан Гіга-молодший також став співаком та артистом. У команді батька він відігравав важливу роль, адже є єдиним гітаристом. Також чоловік розвиває сольну кар'єру під псевдонімом SteveG.

Цікаво, що як Квітослава, так і Степан часто просили, щоб батько був присутній під час запису їхніх пісень. А Степан Петрович називав дітей своїм "основним здобутком у житті".



Степан Гіга з дітьми / Фото з інстаграму Степана Гіги

У червні 2025 року Степану Гізі-молодшому надали звання Заслуженого артиста України.

