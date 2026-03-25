У ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу діти розповіли про підтримку, яку отримали від колег батька після його смерті.

Діти Степан Гіга поділилися, що для них найважче було пережити особисту втрату.

Для нас головне – це наша втрата, біль від того, що ми залишилися без тата. Решта відходить на другий план, бо ніякі зовнішні речі не можуть замінити його любов, підтримку та тепло, які він нам давав,

– пояснили Квітослава та Степан Гіга-молодший.

Водночас вони зазначили, що підтримка колег і друзів дуже допомогла пережити цей складний період.

Після втрати тата ми отримали багато дзвінків і повідомлень від колег та друзів. Їхня підтримка дуже допомогла пережити цей важкий час, і ми щиро вдячні всім,

– зізналися діти артиста.

Зауважимо, що 28 березня в Палаці Спорту в Києві запланований великий концерт пам'яті Степана Гіги. На сцені виступлять 50 артистів та гуртів, які виконають його пісні у сучасному аранжуванні. Серед зірок – Артем Пивоваров, alyona alyona, Злата Огнєвіч та інші. Як розповіли Квітослава та Степан Гіга-молодший, багато артистів самі проявили бажання виступити, а інших – запросили вони разом із командою.

Для нас важливо, щоб цей концерт відбувся з любов'ю та повагою до тата. А кожен артист вкладає у створення цього вечора своє серце, що дуже цінно,

– підкреслили діти Степана Гіги.

Що відомо про смерть Степана Гіги?