В эксклюзивном интервью для 24 Канала дети рассказали о поддержке, которую получили от коллег отца после его смерти.

Дети Степан Гига поделились, что для них тяжелее всего было пережить личную потерю.

Для нас главное – это наша потеря, боль от того, что мы остались без папы. Остальное отходит на второй план, потому что никакие внешние вещи не могут заменить его любовь, поддержку и тепло, которые он нам давал,

– объяснили Квитослава и Степан Гига-младший.

В то же время они отметили, что поддержка коллег и друзей очень помогла пережить этот сложный период.

После потери папы мы получили много звонков и сообщений от коллег и друзей. Их поддержка очень помогла пережить это трудное время, и мы искренне благодарны всем,

– признались дети артиста.

Заметим, что 28 марта во Дворце Спорта в Киеве запланирован большой концерт памяти Степана Гиги. На сцене выступят 50 артистов и групп, которые исполнят его песни в современной аранжировке. Среди звезд – Артем Пивоваров, alyona alyona, Злата Огневич и другие. Как рассказали Квитослава и Степан Гига-младший, многие артисты сами изъявили желание выступить, а других – пригласили они вместе с командой.

Для нас важно, чтобы этот концерт состоялся с любовью и уважением к папе. А каждый артист вкладывает в создание этого вечера свое сердце, что очень ценно,

– подчеркнули дети Степана Гиги.

