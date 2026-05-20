Вони публікували фото та відео з різних куточків нашої країни, у своїх соцмережах показували наслідки війни, збирали кошти на підтримку нашої країни. Для багатьох відомих людей це стало не просто жестом допомоги, а свідомою позицією. 24 Канал розповість про кількох з таких зірок, які постійно підтримують нашу країну у цій жорстокій війні.

Анджеліна Джолі

Акторка Анджеліна Джолі за час війни двічі приїжджала в Україну та неодноразово висловлювала слова підтримки. На початку війни вона відвідала Львів, спілкувалась з переселенцями та дітьми, які постраждали від війни. Тоді її візит привернув неабияку увагу медіа та світу. Восени 2025 року акторка побувала у Херсоні, а дорогою до кордону зупинялась в Тернополі.



Анджеліна Джолі в Херсоні / Фото надане 24 Каналу

Стівен Кінг

Письменник є одним з тих зірок, які постійно підтримують Україну. У соцмережах він часто публікує новини, де показані наслідки російських обстрілів, нагадує своїм шанувальникам про те, що Україна щодня страждає від російських атак і міжнародна допомога їй неабияк потрібна.



Стівен Кінг підтримав Україну / Фото з соцмережі X письменника

Принц Гаррі

Принц Гаррі ніколи не анонсував свої візити в Україну, однак він постійно перебуває в курсі подій, які відбуваються в нас, і вже неодноразово приїжджав, щоб на власні очі побачити наслідки війни. Уперше він відвідав Львів та реабілітаційний центр Superhumans, де поспілкувався з військовими, які отримали поранення на фронті.

Згодом принц Гаррі двічі бував у Києві. Там він зустрічався з військовими і держслужбовцями. Також відвідав Бучу та пройшовся розмінованими полями Київщини.

Бен Стіллер

Актор також розповідає світові про неймовірну силу та мужність українців у боротьбі за свободу. Під час візиту в Україну Бен Стіллер поспілкувався з українськими біженцями та зустрівся з Володимиром Зеленським.

Марк Гемміл

Марк Гемміл, відомий за роллю Люка Скайвокера, теж неодноразово підтримував українців словами, а також долучався до збору коштів на підтримку нашої країни. Актор наголошував, що боротьба України – це боротьба за свободу цілого світу.

Підтримка світових зірок важлива, адже допомагає Україні вкотре привертати увагу міжнародної спільноти до війни. Завдяки поширенню інформації про події в нашій країні та поїздкам у різні куточки України, світ не забуває про те, що війна триває і не можна зупинятися у допомозі.