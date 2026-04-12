Поздравления с Пасхой Зеленские в инстаграме. По случаю праздника президент и первая леди Украины надели красивые вышиванки.
Владимир Зеленский надел темную вышиванку с геометрическим орнаментом от DAMIRLI, об этом бренд сообщил на своей странице в инстаграме, и черные брюки.
Елена Зеленская выбрала светлую вышиванку с красным орнаментом и также черные брюки. Свой образ первая леди Украины дополнила украшениями и элегантно уложила волосы, слегка их подкрутив.
Елена и Владимир Зеленские / Фото с сайта Офиса президента
Отметим, что в Софии Киевской Зеленские встретились с детьми-сиротами из Киева и области, чьи родители погибли на войне, и передали им подарки, об этом говорится на сайте Офиса президента.
Хотим вас поздравить со всеми праздниками. Безусловно, желаем тепла, добра и света. У вас такие улыбки прекрасные, не теряйте их. И победы вам всем желаем,
– отметил президент Украины.
Для детей организовали экскурсию и провели квест – они искали писанки на территории национального заповедника. Кроме того, ребята пели веснянки и гаивки, а также учились изготавливать витражи.
Владимир и Елена Зеленские встретились с детьми сиротами / Фото с сайта Офиса Президента
Почему украинцы празднуют Пасху 12 апреля?
Большинство стран Европы отпраздновали Пасху 5 апреля.
В сентябре 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, и теперь украинцы празднуют неподвижные праздники вместе с западным миром, в частности Рождество и Крещение, а вот Пасха – это подвижный праздник, то есть ее дата ежегодно меняется.
Римо-католики и протестанты высчитывают дату праздника по григорианскому календарю, а православные используют пасхалию, где ориентиром является День весеннего равноденствия по юлианскому стилю.