Поздравления с Пасхой Зеленские в инстаграме. По случаю праздника президент и первая леди Украины надели красивые вышиванки.

Владимир Зеленский надел темную вышиванку с геометрическим орнаментом от DAMIRLI, об этом бренд сообщил на своей странице в инстаграме, и черные брюки.

Елена Зеленская выбрала светлую вышиванку с красным орнаментом и также черные брюки. Свой образ первая леди Украины дополнила украшениями и элегантно уложила волосы, слегка их подкрутив.

Елена и Владимир Зеленские / Фото с сайта Офиса президента

Отметим, что в Софии Киевской Зеленские встретились с детьми-сиротами из Киева и области, чьи родители погибли на войне, и передали им подарки, об этом говорится на сайте Офиса президента.

Хотим вас поздравить со всеми праздниками. Безусловно, желаем тепла, добра и света. У вас такие улыбки прекрасные, не теряйте их. И победы вам всем желаем,

– отметил президент Украины.

Для детей организовали экскурсию и провели квест – они искали писанки на территории национального заповедника. Кроме того, ребята пели веснянки и гаивки, а также учились изготавливать витражи.

Владимир и Елена Зеленские встретились с детьми сиротами / Фото с сайта Офиса Президента

