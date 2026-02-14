Елена Тополя в интервью Рамине Эсхакзай рассказала, что познакомилась с ухажером 10 декабря. Парень сказал, что поцарапал ее авто, что было припарковано возле студии. Так они начали общаться.

К слову "Разоружила" шантажиста, – Ефросинина обратилась к Тополе после слива интимных видео

По словам артистки, ухажер больше всего зацепил ее темами для обсуждений. Он словно знал, что именно ее интересует. Также Елена Тополя заметила странные совпадения: мужчина часто ехал туда, куда нужно было и ей. Были и манипуляции, тонны комплиментов, цветы и подарки.

Как рассказала исполнительница, парень снял ее на видео скрытой камерой. 10 января ей пришли первые сообщения с шантажом.

"Проанализировав это все, я поняла, что он в схеме и обратилась к нужным людям (полиции, – 24 Канал) и начала с ними сотрудничать", – сказала Елена Тополя.

Певица рассказала, что пока идет расследование, она не может раскрыть всех деталей. Но впоследствии она планирует опубликовать все письма и тексты, которые получала. Елена Тополя считает, что ее мысли о заказчике пытались перевести на Вадима Лисицу, чтобы таким образом подставить продюсера.

Это профессионалы, которые точно крутятся в шоубизнесе и имеют контакты людей. Это организовано точно какими-то не далекими от меня людьми. Есть один главный, а исполнители – команда людей, которая работает в одну точку. Есть очень известная в кругах медиапространства женщина, которая точно там вовлечена. Она подчиняется кое-кому. Я не имею права никого называть,

– отметила певица.

Интервью с Еленой Тополей: смотрите видео онлайн

Ранее Тарас Тополя в своем посте в соцсетях предполагал, кому нужен этот скандал: "тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу, тихо и открыто пакостил Елене и мне".

Что известно об инциденте с Еленой Тополей?