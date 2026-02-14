Олена Тополя в інтерв'ю Раміні Есхакзай розповіла, що познайомилась з залицяльником 10 грудня. Хлопець сказав, що подряпав її авто, що було припарковане біля студії. Так вони почали спілкуватися.

До слова "Роззброїла" шантажиста, – Єфросиніна звернулась до Тополі після зливу інтимних відео

За словами артистки, залицяльник найбільше зачепив її темами для обговорень. Він немов знав, що саме її цікавить. Також Олена Тополя помітила дивні збіги: чоловік часто їхав туди, куди потрібно було і їй. Були й маніпуляції, тонни компліментів, квіти та подарунки.

Як розповіла виконавиця, хлопець зняв її на відео прихованою камерою. 10 січня їй прийшли перші повідомлення з шантажем.

"Проаналізувавши це все, я зрозуміла, що він у схемі й звернулась до потрібних людей (поліції, – 24 Канал) і почала з ними співпрацювати", – сказала Олена Тополя.

Співачка розповіла, що поки триває розслідування, вона не може розкрити всіх деталей. Та згодом вона планує опублікувати всі листи й тексти, які отримувала. Олена Тополя вважає, що її думки про замовника намагались перевести на Вадима Лисицю, щоб таким чином підставити продюсера.

Це професіонали, які точно крутяться в шоубізнесі й мають контакти людей. Це організовано точно якимись не далекими від мене людьми. Є один головний, а виконавці – команда людей, яка працює в одну точку. Є дуже відома в колах медіапростору жінка, яка точно там залучена. Вона підпорядковується декому. Я не маю права нікого називати,

– зазначила співачка.

Інтерв'ю з Оленою Тополею: дивіться відео онлайн

Раніше Тарас Тополя у своєму дописі в соцмережах припускав, кому потрібен цей скандал: "тому, хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу, тихо і відкрито пакостив Олені й мені".

Що відомо про інцидент з Оленою Тополею?