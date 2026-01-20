Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ефросининой.
Читайте также От Alyosha до Елены Тополи: что известно о жизни артистки, с которой произошел интимный инцидент
Маша Ефросинина отметила, что Елена Тополя "сделала то, что десятилетиями считалось невозможным": превратила оружие шантажиста на его приговор. Инфлуенсерка отметила, что обидчик совершил нападение не на одну женщину, а на достоинство каждой.
Ефросинина подчеркнула, что шантаж – это о контроле, а не об интиме. "О попытке управлять страхом, ведь нас учили бояться осуждения больше, чем зла", – добавила она.
Елена, ты невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись. Моя абсолютная тебе поддержка,
– обратилась Ефросинина к Тополе.
В комментариях под сообщением певица поблагодарила Машу за поддержку.
Ефросинина также призвала женщин, которые пережили подобное преступление, не молчать. По словам инфлуенсерки, случай Тополи – пример для каждой, ведь она показала, что не нужно бояться говорить первой.
Стыд должен изменить адрес. Хватит терпеть эти архаичные попытки подавления! Попытки пристыдить женщину за ее личную жизнь – это низость. Стыдно должно быть не той, что столкнулась с давлением, а тому, кто ворует приватность ради наживы. Елена не просто защитила себя. Она "разоружила" шантажиста, забрав у него главное оружие – наш страх перед осуждением,
– подчеркнула Маша.
Инфлуенсерка рассказала, что в списке шантажистов часто фигурируют имена публичных людей, в частности и ее. По словам Ефросининой, это делается для того, чтобы "усилить давление на женщину, чтобы ей казалось, что огласка будет сокрушительной.
Ни одного видео я не получала. Это классическая технология запугивания, которая рассыпается, как только вы включаете свет. Как только вы говорите первой,
– отметила она.
Стоит отметить, что Елену Тополю поддержали и другие украинские звезды, в частности Виталий Козловский, Кристина Соловий, MamaRika, Рамина Эсхакзай, Оля Цибульская и Тина Кароль.
Что известно об инциденте с Еленой Тополей?
Вчера Елена Тополя опубликовала в инстаграме сообщение, в котором сообщила, что ее интимные видео слили в сеть. Певица рассказала, что 10 января получила угрозы шантажом с требованием перевести крупную сумму в криптовалюте – около 25 ETH (примерно 75 тысяч долларов).
Артистка сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Также Тополя призвала журналистов, медиа на блогеров не распространять материалы интимного характера и не делать скриншоты.
Национальная полиция Украины уже задержала мужчину, который шантажировал Елену. Им оказался 23-летний киевлянин. Обидчику сообщили о подозрении по части 5 статьи 27 и части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Бывший муж певицы, Тарас Тополя, предположил, что интимные видео мог слить тот, кто годами следил за их семьей, отвратительно комментировал по любому поводу и пытался навредить, желая мести.