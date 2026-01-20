Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ефросининой.

Маша Ефросинина отметила, что Елена Тополя "сделала то, что десятилетиями считалось невозможным": превратила оружие шантажиста на его приговор. Инфлуенсерка отметила, что обидчик совершил нападение не на одну женщину, а на достоинство каждой.

Ефросинина подчеркнула, что шантаж – это о контроле, а не об интиме. "О попытке управлять страхом, ведь нас учили бояться осуждения больше, чем зла", – добавила она.

Елена, ты невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись. Моя абсолютная тебе поддержка,

– обратилась Ефросинина к Тополе.

В комментариях под сообщением певица поблагодарила Машу за поддержку.

Ефросинина также призвала женщин, которые пережили подобное преступление, не молчать. По словам инфлуенсерки, случай Тополи – пример для каждой, ведь она показала, что не нужно бояться говорить первой.

Стыд должен изменить адрес. Хватит терпеть эти архаичные попытки подавления! Попытки пристыдить женщину за ее личную жизнь – это низость. Стыдно должно быть не той, что столкнулась с давлением, а тому, кто ворует приватность ради наживы. Елена не просто защитила себя. Она "разоружила" шантажиста, забрав у него главное оружие – наш страх перед осуждением,

– подчеркнула Маша.

Инфлуенсерка рассказала, что в списке шантажистов часто фигурируют имена публичных людей, в частности и ее. По словам Ефросининой, это делается для того, чтобы "усилить давление на женщину, чтобы ей казалось, что огласка будет сокрушительной.

Ни одного видео я не получала. Это классическая технология запугивания, которая рассыпается, как только вы включаете свет. Как только вы говорите первой,

– отметила она.

Стоит отметить, что Елену Тополю поддержали и другие украинские звезды, в частности Виталий Козловский, Кристина Соловий, MamaRika, Рамина Эсхакзай, Оля Цибульская и Тина Кароль.

