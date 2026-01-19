На днях с Еленой Тополей произошел неприятный инцидент: в сеть попали ее интимные видео. Но артистка с достоинством отреагировала на "слив", к тому же получила поддержку от коллег по шоубизнесу и даже бывшего мужа. Чем известна Елена Тополя, которую раньше знали как Alyosha – читайте далее в материале 24 Канала.

Музыкальная карьера, Евровидение, смена псевдонима: что известно о Елене Тополе

Елена Тополя (до брака – Елена Кучер) родилась в Запорожье в семье полицейского. У нее было двое братьев, которые занимались спортом, поэтому и Елена посещала тренировки с ребятами. Поэтому она получила прозвище Лешка, которое впоследствии превратилось в псевдоним – Alyosha.

В школе Елена пела в хоре, занималась в музыкальной студии. Получила высшее образование в Киевском национальном университете культуры и искусств на факультете эстрадного вокала.

В 20 лет певица приняла участие в конкурсе "Ялта 2006", где были артисты из 14 стран мира, – и одержала победу. Также выиграла в конкурсе "Песни моря".



Alyosha 20 лет назад / Фото из инстаграма Елены Тополи

В 2010 году Alyosha победила в Национальном отборе на Евровидение с треком To Be Free. Певицу обвинили в плагиате: песня очень напоминала хит Линды Перри Knock Me Out. Alyosha изменила трек на Sweet People и заняла 10 место в финале конкурса.

Карьера Alyosha продолжала стремительно развиваться: в 2011 она стала "Певицей года", писала песни для Натальи Могилевской и дуэта "Потап и Настя", выпустила несколько альбомов. В 2017 году вышел клип на песню "Калина", ставший суперхитом. В декабре 2018 года завершила сотрудничество с продюсером Вадимом Лисицей.

В 2019 году презентовала совместный альбом с Владом Дарвиным.

После начала полномасштабного вторжения Alyosha уехала в США. В 2023 году выступила во время одного из полуфиналов Евровидения. Впоследствии вернулась в Украину, изменила свой псевдоним и официально стала Еленой Тополей.

В июне 2025 года российская ракета уничтожила квартиру Тараса и Елены Тополи. Снаряд попал в соседний дом, а их дом разрушила взрывная волна.

Что известно о личной жизни Елены Тополи?

В начале нулевых Alyosha находилась в отношениях с продюсером Вадимом Лисицей. Примерно через 7 лет пара разошлась.

В 2013 Алена вышла замуж за Тараса Тополю, лидера группы АНТИТИЛА. В браке у них родилось трое детей – сыновья Роман и Марк и дочь Мария.



Тарас и Елена Тополя с детьми / Фото из инстаграма пары

В декабре 2025 года супруги шокировали новостью о разводе после 12 лет вместе. Пара не вдавалась в детали и отметила, что не будет давать никаких комментариев по этому поводу.

Инцидент со "сливом" интимных видео

В понедельник, 19 января, Елена Тополя заявила, что несколько дней назад получила угрозы шантажа за интимные видео. У нее требовали деньги, манипулировали и требовали компромат на близких. Певица сразу обратилась в правоохранительные органы - процесс уже продолжается.

Мое тело, моя интимность – это не ваша добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права воровать мое достоинство или порочить его,

– подчеркнула Елена Тополя.

Певица призвала не распространять интимные материалы, ведь каждый репост – это новое преступление. Она подчеркнула, что не собирается прятаться, ведь стыд должны чувствовать только те, кто сделал эти материалы.

Бывший муж Елены, Тарас Тополя, отреагировал на инцидент. Он признался, что получил письмо с видео экс-супруги и другого мужчины и подал заявление в полицию. Музыкант подчеркнул, что после развода Елена имела полное право на собственную личную жизнь и никто не имеет права совершать подобные противоправные действия.

Национальная полиция Украины уже задержала мужчину, которого подозревают в шантаже украинской певицы (по источникам СМИ, речь идет о Елене Тополе). Это 23-летний житель Киева. Ему сообщили о подозрении по статье, предусматривающей до 12 лет лишения свободы.