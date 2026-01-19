Днями з Оленою Тополею стався неприємний інцидент: у мережу потрапили її інтимні відео. Та артистка з гідністю відреагувала на "злив", до того ж отримала підтримку від колег з шоубізнесу й навіть колишнього чоловіка. Чим відома Олена Тополя, яку раніше знали як Alyosha – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

До слова Інтимні відео Олени Тополі "злили" в мережу: Єфросиніна, Кароль й інші зірки підтримали співачку

Музична кар'єра, Євробачення, зміна псевдоніма: що відомо про Олену Тополю

Олена Тополя (до шлюбу – Олена Кучер) народилась у Запоріжжі у сім'ї поліціянта. У неї було двоє братів, які займались спортом, тож і Олена відвідувала тренування з хлопцями. Через це вона отримала прізвисько Льошка, яке згодом перетворилось у псевдонім – Alyosha.

У школі Олена співала в хорі, займалась у музичній студії. Здобула вищу освіту у Київському національному університеті культури й мистецтв на факультеті естрадного вокалу.

У 20 років співачка взяла участь у конкурсі "Ялта 2006", де були артисти з 14 країн світу, – і здобула перемогу. Також виграла у конкурсі "Пісні моря".



Alyosha 20 років тому / Фото з інстаграму Олени Тополі

У 2010 році Alyosha перемогла у Національному відборі на Євробачення з треком To Be Free. Співачку звинуватили у плагіаті: пісня дуже нагадувала хіт Лінди Перрі Knock Me Out. Alyosha змінила трек на Sweet People і посіла 10 місце у фіналі конкурсу.

Alyosha – Sweet People: дивіться відео онлайн

Кар'єра Alyosha продовжувала стрімко розвиватись: у 2011 вона стала "Співачкою року", писала пісні для Наталі Могилевської й дуету "Потап і Настя", випустила кілька альбомів. У 2017 році вийшов кліп на пісню "Калина", що став суперхітом. У грудні 2018 року завершила співпрацю з продюсером Вадимом Лисицею.

У 2019 презентувала спільний альбом з Владом Дарвіним.

Після початку повномасштабного вторгнення Alyosha виїхала до США. У 2023 році виступила під час одного з півфіналів Євробачення. Згодом повернулась до України, змінила свій псевдонім та офіційно стала Оленою Тополею.

Alyosha на Євробаченні-2023: дивіться відео онлайн

У червні 2025 року російська ракета понищила квартиру Тараса й Олени Тополі. Снаряд влучив у сусідній будинок, а їхній дім зруйнувала вибухова хвиля.

Що відомо про особисте життя Олени Тополі?

На початку нульових Alyosha перебувала у стосунках з продюсером Вадимом Лисицею. Приблизно через 7 років пара розійшлась.

У 2013 Олена вийшла заміж за Тараса Тополю, лідера гурту АНТИТІЛА. У шлюбі в них народилося троє дітей – сини Роман і Марк та донька Марія.



Тарас та Олена Тополі з дітьми / Фото з інстаграму пари

У грудні 2025 року подружжя шокувало новиною про розлучення після 12 років разом. Пара не вдавалася у деталі й зазначила, що не даватиме жодних коментарів з цього приводу.

Інцидент зі "зливом" інтимних відео

У понеділок, 19 січня, Олена Тополя заявила, що кілька днів тому отримала погрози шантажу за інтимні відео. У неї вимагали гроші, маніпулювали й вимагали компромат на близьких. Співачка одразу звернулась до правоохоронних органів - процес вже триває.

Моє тіло, моя інтимність – це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені! Ніхто не має права красти мою гідність чи паплюжити її,

– підкреслила Олена Тополя.

Співачка закликала не поширювати інтимні матеріали, адже кожен репост – це новий злочин. Вона підкреслила, що не збирається ховатись, адже сором мають відчувати лише ті, хто зробив ці матеріали.

Колишній чоловік Олени, Тарас Тополя, відреагував на інцидент. Він зізнався, що отримав лист з відео ексдружини та іншого чоловіка й подав заяву до поліції. Музикант підкреслив, що після розлучення Олена мала повне право на власне особисте життя і ніхто не має права вчиняти подібні протиправні дії.

Національна поліція України вже затримала чоловіка, якого підозрюють у шантажі української співачки (за джерелами ЗМІ, мова йде про Олену Тополю). Це 23-річний мешканець Києва. Йому повідомили про підозру за статтею, що передбачає до 12 років позбавлення волі.