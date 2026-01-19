На захист артистки виступило чимало українських зірок – від співаків до телеведучих, передає 24 Канал.
Марія Єфросиніна в інстаграмі висловила підтримку виконавиці, подякувала їй за сміливість та опублікувала допис про цю ситуацію.
Олена Тополя зробила те, що десятиліттями вважалося неможливим: вона перетворила зброю шантажиста на його ж вирок. Це напад не на одну жінку – це атака на гідність кожної з нас. Шантаж – це про контроль. Про спробу керувати страхом, адже нас вчили боятися осуду більше, ніж зла,
– зазначила телеведуча.
У своїй публікації вона дала поради, як діяти, якщо вас шантажують.
На сторону Олени Тополі також став актор телесеріалу "Слід" Олексій Суровцев.
У кожної здорової людини є інтимні фото. Це нормально. Ти красива, молода і дивно було б, якби їх не було. Ну а хто їх побачить, нехай лише подумають, яка ти класна. Тримайся, ми з тобою,
– написав чоловік.
Віталій Козловський та Христина Соловій теж висловили підтримку колезі. До них долучилася MamaRika: "Тримайся, все розрулиться".
Бажаю, щоб їх наздогнала відповідальність – гучна, публічна й назавжди. А тебе (Олено – 24 Канал) міцно обіймаю,
– написала у коментарях співачка Lida Lee.
Українські зірки підтримали Олену Тополю / Скриншот з інстаграму
Журналістка Раміна Есхакзай теж стала на бік Олени Тополю
Прочитала, що затримано чоловіка, який шантажував вас. Нехай так буде з кожним, хто вдається до брудних маніпуляцій з чужими інтимними фото / відео. Бажаю йому понести покарання згідно з чинним законодавством,
– написала вона в коментарях.
Раміна Есхакзай підтримала Олену Тополю / Скриншот з інстаграму
Виконавиця Оля Цибульська поділилася своїм відверти фото, підтримавши колегу.
Налякати артистку голим тілом – те саме, що скрипаля скрипкою. Тіло – це просто інструмент, – написала знаменитість.
Оля Цибульська показала власне відверте фото / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тіна Кароль у своєму телеграм-каналі поділилась новиною про те, що шантажиста затримали і написала: "Так буде з кожним, хто займається медіакілерством. Дякую нашій поліції"
Тіна Кароль відреагувала на шантаж співачки Олени Тополі / Скриншот з телеграму
Тіна Кароль подякувала поліції, яка затримала шантажиста Олени Тополі / Скриншот з телеграму
Що відомо про "злив" інтимних відео Олени Тополі?
- В ніч на 19 січня листи з цими пікантними матеріалами надійшли на електронні адреси журналістів, блогерів та інших медійних людей.
- Вранці артистка звернулася до шанувальників через інстаграм. У своєму дописі Олена повідомила, що з 10 січня її шантажували, вимагаючи близько 75 тисяч доларів за нерозповсюдження відео.
- Після цього знаменитість подала заяву до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення.
- Згодом поліція в Києві затримала 23-річного чоловіка, якого підозрюють у шантажі. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі відповідно до ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Зараз тривають слідчі дії, щоб встановити інших осіб, можливо причетних до злочину.