На захист артистки виступило чимало українських зірок – від співаків до телеведучих, передає 24 Канал.

Марія Єфросиніна в інстаграмі висловила підтримку виконавиці, подякувала їй за сміливість та опублікувала допис про цю ситуацію.

Олена Тополя зробила те, що десятиліттями вважалося неможливим: вона перетворила зброю шантажиста на його ж вирок. Це напад не на одну жінку – це атака на гідність кожної з нас. Шантаж – це про контроль. Про спробу керувати страхом, адже нас вчили боятися осуду більше, ніж зла,

– зазначила телеведуча.

У своїй публікації вона дала поради, як діяти, якщо вас шантажують.

На сторону Олени Тополі також став актор телесеріалу "Слід" Олексій Суровцев.

У кожної здорової людини є інтимні фото. Це нормально. Ти красива, молода і дивно було б, якби їх не було. Ну а хто їх побачить, нехай лише подумають, яка ти класна. Тримайся, ми з тобою,

– написав чоловік.

Віталій Козловський та Христина Соловій теж висловили підтримку колезі. До них долучилася MamaRika: "Тримайся, все розрулиться".

Бажаю, щоб їх наздогнала відповідальність – гучна, публічна й назавжди. А тебе (Олено – 24 Канал) міцно обіймаю,

– написала у коментарях співачка Lida Lee.

Українські зірки підтримали Олену Тополю / Скриншот з інстаграму

Журналістка Раміна Есхакзай теж стала на бік Олени Тополю

Прочитала, що затримано чоловіка, який шантажував вас. Нехай так буде з кожним, хто вдається до брудних маніпуляцій з чужими інтимними фото / відео. Бажаю йому понести покарання згідно з чинним законодавством,

– написала вона в коментарях.

Раміна Есхакзай підтримала Олену Тополю / Скриншот з інстаграму

Виконавиця Оля Цибульська поділилася своїм відверти фото, підтримавши колегу.

Налякати артистку голим тілом – те саме, що скрипаля скрипкою. Тіло – це просто інструмент, – написала знаменитість.

Оля Цибульська показала власне відверте фото / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тіна Кароль у своєму телеграм-каналі поділилась новиною про те, що шантажиста затримали і написала: "Так буде з кожним, хто займається медіакілерством. Дякую нашій поліції"

Тіна Кароль відреагувала на шантаж співачки Олени Тополі / Скриншот з телеграму

Тіна Кароль подякувала поліції, яка затримала шантажиста Олени Тополі / Скриншот з телеграму

