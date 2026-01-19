Він заявив, що має власні припущення щодо того, хто може бути причетним до цієї справи. Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку співака.

Тарас Тополя повідомив, що у ніч на 19 травня отримав на електронну пошту інтимні відео своєї колишньої дружини Олени з іншим чоловіком. Він уже звернувся до поліції із заявою про розповсюдження порнографічних матеріалів, щоб це було долучено до основної справи.

Ці матеріали за участю співачки розіслали також журналістам, блогерам й іншим медійним людям.

Минулого року ми (Тарас і Олена Тополя – 24 Канал) оголосили про спільний намір розлучитися та розпочали процес, а 14.01.2026 суд розлучив нас офіційно. Тож Олена мала повне право на власне особисте життя. Так, як бажала та з тим, з ким бажала. Ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду чи заробити на цьому та намагатися зробити нестерпним життя наших дітей,

– зазначив Тарас Тополя.

Для довідки! У колишнього подружжя є троє спільних дітей: сини Роман і Марко та донька Марія.

Тарас Тополя припустив, що за цим "зливом" може стояти той, хто роками стежив за їхньою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу та намагався нашкодити, бажаючи помсти.

А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходимо нелегкий, вразливий період. Це лише мої припущення, впевнений, слідство все встановить,

– написав колишній чоловік Олени.

Що відомо про "злив" інтимних відео Олени Тополі?