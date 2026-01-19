Jerry Heil заявила, що Кажанна не відповідає на особисті повідомлення, тож змушена звернутися до неї публічно. Пише 24 Канал з посиланням на Threads артистки.

До слова Кажанна зі скандалом пішла з лейблу Jerry Heil: артистка вперше розкрила причини

Jerry Heil стверджує, що Кажанна знає про те, що "бувають технічні затримки виплат". Водночас додала, що NOVA MUSIC завжди йшов їй назустріч і видавав гроші наперед за потреби.

Безперечно, успіх ти запустила до лейбла, коли написала "Ти гірка". Проте ти знаєш, що лейбл створив тобі ютуб, дав перших саундпродюсерів, налаштував і запустив, займався концертами. На шоу ти сама відмовилась ходити, від SMM послуг ти сама відмовилась теж,

– звернулась Jerry Heil до Кажанни.

Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2026 пояснила, що такий об'єм "тихої роботи" виконує команда. За словами Jerry Heil, це важко зрозуміти "сторонній людині", адже часто цього не усвідомлюють навіть артисти.

Ти знаєш, що прибутки з пісень – це не ті цифри, які люди собі уявляють, і продовжуєш акцентувати на мінусі на карті. Хоча лейбл, знову є таки, завжди авансував тебе. І головне – ти знаєш, що лейбл тобі віддає абсолютно все, бо це нестерпно, і все одно продовжуєш навіщось це все писати,

– наголосила вона.

Jerry Heil звернулась до Кажанни / Скриншот з Threads

Нагадаємо, що перед цим Кажанна опублікувала в інстаграмі допис, де пояснила, чому пішла з NOVA MUSIC. Співачка заявила, що вся фінансова звітність – у лейбла, яку їй не показали.

Чому я тоді роблю висновки, що вкладення лейбла, які я мала відбити за контрактом, окупилися і я можу піти? Бо я знаю точні ціни за саунд продакшн (саундів обирала я), а також знаю, скільки платили мені – значить порахувати 70% легко. До слова, звідки я взагалі знаю, що це було 30%, а не, наприклад, 10%? Я не бачила цифр,

– зазначила Кажанна.

Співачка додала, що витрати на себе брали обидві сторони. За словами дівчини, багато роботи вона виконувала самостійно або завдяки колабораціям: підбір і стилізація образів, зйомки для портфоліо, розроблення стратегічного плану, домовленості про інтерв'ю та шоу, режисирування концертів, пошук костюмів.

Я два тижні нагадувала про зарплату. Часто в мене не було ні копійки. А коли я виклала в сториз, що шукаю роботу, мене попросили видалити, бо це "впливає на репутацію лейбла". Мені запропонували два варіанти: взяти в них у борг або "зачекати поки розкрутишся",

– стверджує Кажанна.

Вона зазначила, що зверталась до директора лейбла з проханням змінити ситуацію, проте безрезультатно. Кажанна хотіла розірвати співпрацю з NOVA MUSIC через діалог, але домовитись не вийшло.

Що відомо про конфлікт між Кажанною і NOVA MUSIC?