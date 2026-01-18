На тлі цих заяв Jerry Heil вийшла в соцмережі з розгорнутою реакцією. Також на скандал відреагував і сам лейбл NOVA MUSIC, розкривши деталі співпраці з виконавицею, пише 24 Канал.

Що лейбл NOVA MUSIC сказав про співпрацю з Кажанною?

Вони почали працювати у жовтні 2023 року з релізу треку "Ти гірка".

На старті співпраці між Кажанною та NOVA MUSIC було підписано договір, де 70% чистого прибутку відходило лейблу, а 30% – артистці.

У межах цієї співпраці ми повністю фінансували проєкт: створення пісень та відеоконтенту, промо, підготовку технічних, концертних і рекламних райдерів, запуск концертної та комерційної інфраструктури, а також роботу команди (концертний, PR, digital і дистрибуційний менеджмент). Від послуг SMM артистка усно відмовилася,

– заявила команда в інстаграмі.

У лейблі додали, що за час співпраці з NOVA MUSIC Кажанна записала 13 треків і альбом, випустила 10 lyric video, 5 кліпів і провела близько 10 комерційних виступів, зокрема 2 сольні концерти в Києві. Також вона реалізувала понад 70 співпраць із брендами різних категорій. Зокрема, співачка стала обличчям Adidas, Prom.ua та Eva.ua.

Перший рік проєкт працював виключно на інвестиціях лейблу і ще не вийшов у фінансовий плюс.

Стратегія будувалася на три роки з планом вийти в нуль на третьому році. Восени 2025 року, після обговорення подальших кроків у межах співпраці, ми запропонували переглянути умови та перейти на модель 50/50. Артистка від цієї пропозиції відмовилася,

– написав лейбл.

У грудні відбулася особиста зустріч, під час якої сторони обговорили всі деталі завершення співпраці та вирішили розпочати процес дострокового розірвання контракту. Вони домовилися завершити цей процес у січні та зробити офіційну заяву в тому ж місяці, утримуючись від коментарів до публічного оголошення. Проте, як відомо, сталося по-іншому.

Також NOVA MUSIC відреагував на попередні заяви Кажанни щодо моральних травм, які вона отримала за час їхньої співпраці: "Команда лейблу працювала коректно, з повагою до творчості артистки та максимально підтримувала її професійний розвиток, хоча час від часу сама артистка давала волю емоціям, переходячи кордони робочого спілкування".

Усі подальші питання щодо завершення співпраці між Кажанною та лейблом вирішуватимуться через юристів.

Як Jerry Heil відреагувала на заяви Кажанни?

Вона у своєму телеграм-каналі запевняє, що лейбл NOVA MUSIC не диктував Кажанні, яку музику писати, не обмежував її творчо і не змушував працювати проти її бажання, а навпаки – намагався створити максимально комфортні умови для роботи.

Мало хто стає дуже великим миттєво. Це шлях. Я сама вийшла з боргів лише кілька років тому – це попри досить великі цифри на стрімах вже на той час,

– написала Jerry Heil.

Вона заявила, що не розуміє, чому в Кажанни сформувалося настільки негативне бачення співпраці з лейблом. Співачка припускає: або на Ганну (справжнє ім'я Кажанни – 24 Канал) вплинув якийсь інший лейбл, який "хантить" артистку, або ж вона дійшла до цього сама – і тоді Яні щиро прикро це чути.

Я пройшла шлях непростий і ніколи б не вчинила так з будь-яким артистом – а тим більше з дівчиною, якій ми взялися допомогти. Мені як дуже спокійній людині, яка не вміє агресивно реагувати, супер дивно це читати і якщо чесно, то піпєц боляче,

– написала Jerry Heil.

Окремо вона додала, що всі авторські права на музику належать Кажанні, і що команда ніколи не мала наміру їх забирати.

Що Кажанна сказала про результати співпраці з NOVA MUSIC?