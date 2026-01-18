Диригент "Гомону" пояснив причину такого рішення. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Пряма червона".

Як виявилося, насамперед хор погодився виступити у новорічному випуску для того, щоб розширити свою аудиторію.

Нас би побачила велика кількість людей. Ми мали там співати максимально класичну хорову колядку,

– зазначив Вадим Яценко.

Водночас після того, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупційну махінацію у сфері енергетики, до якої був причетний Тимур Міндіч – раніше співвласник Студії "Квартал 95" – хор ухвалив рішення відмовитися від участі у концерті.

Коли спихнув цей корупційний скандал, то мені здається, варіантів не стало насправді. Ну це просто максимально логічно було,

– пояснив соліст "Гомону".

Інтерв'ю з Вадимом Яценком: дивіться відео онлайн

Для довідки! Учасники студії "Квартал 95" створили нову компанію під назвою "Квартал ЮА" без Тимура Міндіча. Серед власників компанії – Сергій Шефір, Ірина Пікалова, Сергій Казанін, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров та Олександр Пікалов.

