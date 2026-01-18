Диригент "Гомону" пояснив причину такого рішення. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Пряма червона".
Як виявилося, насамперед хор погодився виступити у новорічному випуску для того, щоб розширити свою аудиторію.
Нас би побачила велика кількість людей. Ми мали там співати максимально класичну хорову колядку,
– зазначив Вадим Яценко.
Водночас після того, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупційну махінацію у сфері енергетики, до якої був причетний Тимур Міндіч – раніше співвласник Студії "Квартал 95" – хор ухвалив рішення відмовитися від участі у концерті.
Коли спихнув цей корупційний скандал, то мені здається, варіантів не стало насправді. Ну це просто максимально логічно було,
– пояснив соліст "Гомону".
Інтерв'ю з Вадимом Яценком: дивіться відео онлайн
Для довідки! Учасники студії "Квартал 95" створили нову компанію під назвою "Квартал ЮА" без Тимура Міндіча. Серед власників компанії – Сергій Шефір, Ірина Пікалова, Сергій Казанін, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров та Олександр Пікалов.
Хто ще з зірок скасував виступ на новорічному концерті "Кварталу 95"?
- Співачки KOLA та Надя Дорофєєва, а також Дмитро Монатік, відмовилися від участі у концерті.
- Під час шоу гумористи "Кварталу 95" згадали про артистів, які не прийшли, розігравши сценку: Юрій Ткач запитав Євгена Кошового, чи через скандал "відвернулися всі наші друзі-артисти". Кошовий відповів: "По-перше, наші справжні друзі-артисти від нас не відмовилися, вони будуть. Ми їм дякуємо за підтримку. По-друге, "Квартал" був, є і буде".
- У новорічному концерті взяли участь Ірина Білик, Оля Полякова, гурти "Вхід у змінному взутті", АНТИТІЛА, DREVO, Мюслі UA і Дмитро Шуров (Pianoбой).