Яценко показав нові фотографії з сином. Артист опублікував їх на своїй сторінці в інстаграмі.
Читайте також Де зараз Вадим Яценко з хору "Гомін", який став популярним завдяки пісні "Цей сон"
Вадим Яценко поділився з підписниками трьома чорно-білими фотографіями з сином. Артист ніжно дивиться на Максима та цілує його. На одній зі світлин вони показують одне одному язик.
Найлюбиміша моя любов. Зюзь,
– написав Яценко.
Фото зроблені на арені Rudolf Weber Arena у німецькому місті Оберхаузен. Учора, 17 березня, Яценко виступав там разом із The Rock Symphony Orchestra, де є диригентом. Його дружина також є учасницею колективу.
Вадим Яценко з сином / Фотографка Maya Maksimova
Що відомо про стосунки Вадима Яценка з дружиною?
Вадим Яценко познайомився зі своєю майбутньою дружиною в одній із київських шкіл. Анастасія переїхала у столицю з Маріуполя. Потім вони разом вступили до консерваторії.
Відтоді Вадим та Анастасія не розлучаються. Артист освідчився коханій, коли їм було по 20 років: "Я позичив гроші в друзів, щоб купити найдешевшу обручку. Позичив гроші ще, щоб піти хоча б в якесь кафе, не в "Пузату хату". І там щось якось це відбувалося".