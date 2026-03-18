Яценко показав нові фотографії з сином. Артист опублікував їх на своїй сторінці в інстаграмі.

Вадим Яценко поділився з підписниками трьома чорно-білими фотографіями з сином. Артист ніжно дивиться на Максима та цілує його. На одній зі світлин вони показують одне одному язик.

Найлюбиміша моя любов. Зюзь,

– написав Яценко.

Фото зроблені на арені Rudolf Weber Arena у німецькому місті Оберхаузен. Учора, 17 березня, Яценко виступав там разом із The Rock Symphony Orchestra, де є диригентом. Його дружина також є учасницею колективу.

Вадим Яценко з сином / Фотографка Maya Maksimova

