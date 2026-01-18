Після цього Кажанна опублікувала емоційний пост про труднощі у роботі з лейблом та моральні травми. Всі подробиці скандалу – далі в матеріалі 24 Каналу.

З чого все почалося?

17 січня Кажанна опублікувала відео в тікток, в якому іронічно "переспівала" свій новий трек Boy, нібито для фіналу Національного відбору на Євробачення. Артистка додала у пісню релігійні образи.

Вилася зима, ти прийшов – мене нема. Бог. Сама, то сама, в храмі пастора нема. Бог. Вилася зима, я молилася дарма. Підманула-підвела. Амінь я сказала. Бог,

– заспівала артистка.

Також Кажанна про це написала у соцмережі Threads.

Користувачі припустили, що відео є відсилкою до пісні Jerry Heil CATHARTICUS (prayer), з якою співачка бере участь в Нацвідборі-2026.

Допис Кажанни у Threads / Скриншот з соцмереж

Відчуваю, що чим святіший образ будує людина, тим більше некрасиво поводиться вона, чи її команда, але не можу довести. Чи можу?,

– додала артистка.

Кажанна оголосила про свій відхід з музичної індустрії

Кажанна згодом розповіла, що пережила моральні травми за два роки роботи з лейблом NOVA MUSIC, а також зіткнулася з токсичною атмосферою у музичній сфері та суспільстві.

Для довідки! Nova Music Jerry Heil створила у 2023 році. Співзасновником лейблу є директор і PR-менеджер Jerry Heil Тарас Себестянович.

Дописи Кажанни у Threads / Скриншоти з мережі

"Індустрія – жах, соціум ще гірше", – підкреслила артистка, додаючи, що зараз в неї немає бажання вести публічну діяльність чи писати музику.

Додамо, що дописи у Threads Кажанна вже видалила.

Вона в інстаграм-сторіс заявила, що відчуває абсолютне безсилля й не знає, як рухатися далі. Кажанна також розповіла про байдужість з боку NOVA MUSIC, який, за її словами, більше піклується про власну репутацію, ніж про її стан.

Я сиджу в дикій істериці й абсолютному безсиллі й не розумінні, як далі, а мені пише людина з лейблу, не питаючи, як я, про те, що в них репутаційні ризики. Так само я була в шоці, коли мені давали правки по роботі в неробочий час і вимагали зробити їх негайно, а я сиділа з бронхітом і помираючим котом на руках,

– написала співачка.

Кажанна оголосила про свій відхід з музичної індустрії / Скриншоти з її інстаграм-сторіс

Як на заяви Кажанни відреагували NOVA MUSIC?

На момент написання матеріалу лейбл не розбив жодних офіційних заяв.

Jerry Heil у своєму телеграм-каналі написала, що переживає "лютий стрес" на тлі цієї ситуації. За словами співачки, Кажанна приховала від неї інстаграм-сторіс. "Розберемось і прокомунікую", – підкреслила співзасновниця NOVA MUSIC.

Jerry Heil прокоментувала скандал з Кажанною / Скриншот з інстаграм-сторіс