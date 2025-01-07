Нещодавно у мережі з'явилося відео, в якому авторка ставить під сумнів чесність лейблу Jerry Heil – Nova Music. Авторка ролика дивується, чому Кажанна перебуває у ненайкращому фінансовому становищі попри велику кількість підписників на стримінгах та у соцмережах й натякає, що виною цьому може бути саме Jerry Heil та її лейбл.

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Після виходу цього відео у коментарях під одним із дописів Jerry Heil з'явилась репліка, де артистку називають "рабовласницею".

Як файно, коли в тебе є доїльна корова Кажанна, з якої висмоктуєш всі гроші, а вона навіть за квартиру не може заплатити. Рабовласниця,

– пише користувач у соцмережі Х (раніше – твітер).



Коментар під дописом Jerry Heil / Скриншот з соцмережі Х

Кажанна відповіла на закиди

Підопічна Jerry Heil, Кажанна, в інстаграм-сторіз назвала попередні звинувачення "жорстокими" та неправдивими. Вона пояснила, що лейбл не впливає на заробітки артиста, які той отримує зі стрімів.

Можливо, це для вас якесь відкриття, але незалежно на лейблі ви чи на верблюді, якщо ви не топовий артист в Україні, ви не зможете жити зі стрімів. Можливо, я зараз зруйнувала чиїсь ванільні мрії, але нікому нічого не падає на голову від того, що мільйон людей подивиться ваше відео, чи хтось вас кудись запросить, ваші кишені магічним чином не наповняться діамантами. Це просто щоденна клопітка праця,

– сказала співачка

Кажанна додала, що психолог – це не дешеве задоволення. Своїм зізнанням вона хотіла підтримати тих людей, які не мають змоги звернутися до спеціаліста.

Співачка також обурилась тим, що авторка відео "колупалась в її гаманці", хоч могла б вкласти свою енергію на створення іншого авторського контенту чи закликати людей не слухати музику в телеграмі, а з офіційних майданчиків.

Кажанна відповіла на звинувачення: відео